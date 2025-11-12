Vi flytt´ int´ gäller även för barn och unga

Dags att bryta mot den urbana normen!

I en ny avhandling från Stockholms universitet, ”Vilja vara här. Barnfamiljers vardagsliv och hemhörighet i glesa landsbygder” undersöker Linda Fridén Syrjäpalo barns och ungas livsvillkor i glesa landsbygder i norra Sverige med fokus på hemhörighet, vardagsliv och platsens betydelse.



Inrikes|Maria Jervelycke Belfrage

Avhandlingen visar hur familjerna bosatta i glesa landsbygder, trots strukturella utmaningar som långa avstånd, höga drivmedelspriser och att ungdomar tvingas flytta i tidig ålder för gymnasiestudier, ändå uttrycker en stark vilja att bo kvar.

—l Egentligen visade det sig ganska snabbt att det positiva helt klart överväger för deltagarna i min studie. Det betyder inte att det inte finns utmaningar, men de hanteras just för att man vill bo där man bor, säger hon.

Utmanar den urbana normen

En central utgångspunkt i avhandlingen är kritiken mot den urbana normen – att stadens livsvillkor ofta blir måttstock för vad som räknas som ”normalt” och att landsbygder kan uppfattas som marginaliserade. Linda pekar på risker med att barns erfarenheter från att leva i glesbygder osynliggörs.

— Jag tycker att det är viktigt att barn och unga har en plats i forskningen. Det finns en risk att beslut som rör just deras livsvillkor tas utifrån urbana förutsättningar, vilket skapar en orättvisa mellan olika grupper av barn i samhället, säger hon.

Barn och unga som aktiva aktörer

Avhandlingen bygger på deltagande observationer och intervjuer med familjer. Resultaten visar att barn och unga inte bara påverkas av sina hembyar utan också bidrar aktivt till att forma framtiden för dem.

— Jag ser att barn och unga är aktiva aktörer i de förändringsprocesser som sker. De tolkar och utmanar normer och ser också framtidsmöjligheter i sina byar, säger Linda.

Hon lyfter också fram samspelet mellan generationer. I byarna sker inte bara ett överförande av kunskaper och entreprenörsanda från äldre till yngre, utan även ett ömsesidigt utbyte: barn och unga bidrar med hoppfullhet, kunskap och idéer till de vuxna.

Relevans för samhällsdebatten

Hennes forskning har väckt intresse hos kommuner och andra gällande frågorna som knyter an till diskussioner om rättvis mobilitet, beredskap och landsbygdens ofta osynliga resurser för barn och unga.

— Jag tror att min forskning kan bidra till att initiera en debatt om rumslig rättvisa. Vi behöver påminna oss om att många barn växer upp utanför storstadsområden, och att ha kunskap om deras livsvillkor är viktiga för att bygga ett rättvist samhälle, säger Linda.

Avhandlingens titel speglar det kanske mest överraskande resultatet: att viljan hos alla att bo kvar är stark. Linda menar avhandlingen innebär en bekräftelse på att frågor om plats, mobilitet, barns livsvillkor i glesbygder och rumslig rättvisa förtjänar större uppmärksamhet i forskningen och i samhällsdebatten.

Avhandlingen hittar du här: Vilja vara här. Barnfamiljers vardagsliv och hemhörighet i glesa landsbygder