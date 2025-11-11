C-ledaren toppar partiernas inkomstliga

De folkvalda som ska representera dig tjänar betydligt mer än du gör. Enligt SCB ligger medianlönen i Sverige på 37 100 kronor, men partiledarna tjänar betydligt mer än så. Allra mest tjänar Centerpartiets avgående partiledare Anna-Karin Hatt. Hon är varken minister eller riksdagsledamot, men som ordförande för ett av Europas rikaste partier har hon förstås en ståndsmässig ersättning på 228 000 kronor i månaden. Hennes efterföljare Elisabeth Thand Ringqvist föreslås dock få nöja sig med en statsrådslön på 161 000.

Inrikes|Erik Edlund

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är den partiledare som tjänar minst. Hon får som alla riksdagsledamöter 78 500 kronor i månaden. Men i V betalar alla riksdagsledamöter en ”partiskatt” som brukar ligga på 10-15 procent av lönen. Det betyder att hon efter den vanliga skatten och den frivilliga partiskatten tjänar ungefär 40-45 000 i månaden, och alltså är den svenska partiledare som tjänar minst.

Efter Anna-Karin Hatts avgång blir statsminister Ulf Kristersson (M) högst betalda partiledare. Han får ingen lön direkt från sitt parti, men hans arvode som statsminister ligger på 204 000 kronor i månaden.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson får dubbelt så mycket som en vanlig riksdagsledamot. Hon tjänar 157 000 kronor i månaden. Riksdagen står för halva lönen, och partiet för halva.

Ebba Busch (KD) får sammanlagt 193 000 i månaden. Av dessa är 32 000 partiledararvode från Kristdemokraterna, och 161 000 lön för hennes uppdrag som energi- och näringsminister.

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson får 161 000 i arvode för uppdraget som utbildnings- och integrationsminister, Utöver det får hon 15 700 kronor av sitt parti. Det är 20 procent av riksdagsarvodet på 78 500. Sammanräknat tjänar Simona Mohamsson 176 000 kronor i månaden.

Miljöpartiets två språkrör, Amanda Lind och Daniel Helldén får ingen lön från sitt parti, utan bara det vanliga riksdagsarvodet. Av detta betalar de fem procent till partiet. De behåller alltså ungefär 74 600 kronor före skatt.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson har en månadslön på 164 000 kronor. 78 000 är det vanliga riksdagsarvodet, och 86 000 kronor är lön för hans uppdrag som partiledare för Sverigedemokraterna.

Som en jämförelse med de svenska partiledarnas löner kan man nämna Uruguays tidigare president José ”Pepe” Mujica (1935-2025). Den legendariske tidigare gerillakämpen Mujica skänkte bort 90 procent av sin lön. Han var känd över hela världen som ”världens fattigaste president”. Han levde ett enkelt liv på sin lilla gård utanför Montevideo med sin fru och en trebent hund.

José Mujica