Vinst i välfärden-lobbyisten nomineras som C-ledare även av CUF



Elisabeth Thand Ringqvist är nu favoritkandidat till att ta över rollen som Centerpartiets partiledare. Andra kandidater har fallit ifrån en efter en, och nu har även centerns ungdomsförbund, CUF, tagit ställning för Thand Ringqvist.

— Centerpartiet behöver ett väldigt starkt och tydligt ledarskap men som också har centerpartiets mest centrala frågor i fokus. Och det har Elisabeth, så för oss var det ganska självklart att nominera henne, säger CUF:s ordförande Emelie Nyman till Sveriges Radio.

Inrikes|Erik Edlund

Men vem är Elisabeth Thand Ringkvist? Hennes politiska karriär började som ersättare i kommunfullmäktige i Östersund, och senare arbetade hon på Centerpartiets kansli i riksdagen. 2010 lämnade hon partipolitiken.

Men hon har verkligen inte varit sysslolös sedan dess. Granskningsinstitutet Klägget beskriver henne som den ”den överlägset kläggigaste kandidaten”, med sin bakgrund inom flera organisationer som lobbar för att behålla vinster inom välfärden.

Hon står som en av tre kontaktpersoner för lobbyfirman Marsnen Advisers som registrerades 2014 och lobbar för vinster i välfärden och mot ökad kontroll av lobbyverksamheter.

I sin roll som ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) skrev hon en text till Dagens Samhälle med rubriken ”Fördummande vinstdebatt riskerar skada välfärden” där hon avfärdar oron för att skolbarnens pengar ska gå till konton i skatteparadis. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är också kända för att ha suttit i möten med Sverigedemokraterna, vilket väcker frågor om hur det kommer gå med Centerpartiets ”röda linjer” mot SD.

Elisabeth Thand Ringkvist har också hunnit med att vara lobbyist för Prime, känd från ”Primeaffären” då kända socialdemokrater betalades för att vrida partiet åt höger.

Företagarna, Timbro, JKL och SweFinTech är exempel på andra organisationer hon verkat inom.

Att Elisabeth Thand Ringkvist har alla dessa kopplingar och anses stå en bit till höger om mittfåran inom Centerpartiet gör många socialdemokrater nervösa inför eventuella regeringsförhandlingar efter valet nästa år. Man befarar att en mer högerlutande centerledare lättare kan spela ut Socialdemokraterna och Moderaterna mot varandra och kräva stora politiska eftergifter

— Man måste så klart vara beredd att kompromissa, men inte till vilket pris som helst, säger S-debattören Daniel Suhonen till Expressen.

Centerpartiet har partistämma 13-16 november i Karlstad. Då kommer medlemmarna välja sin nya partiledare och staka ut partiets väg inför riksdagsvalet nästa år.