Väntat nej till Thand Ringqvist

Det blev inga överraskningar i den andra statsministeromröstningen sedan valet. Riksdagen röstade som väntat nej när den skulle ta ställning till förslaget om Elisabeth Thand Ringqvist (C) som statsminister i en tänkt mittenregering.

Inrikes| Erik Edlund

Förslaget förkastades med siffrorna 25-324. De 25 ja-rösterna kom från Centerpartiets riksdagsgrupp, alla de andra partierna röstade nej. Även de partier som skulle ingå i Thand Ringqvists tänkta mittenregering. I Thand Ringqvists ursprungliga förslag skulle Magdalena Andersson (S) vara statsminister.

– Vi tyckte kanske inte att det var det mest logiska att jag fick vara den som det idag skulle voteras för, säger C-ledaren till TT.

Enligt grundlagen kan högst fyra statsministeromröstningar hållas. Om riksdagen inte fått fram en statsminister blir det extra val. Det återstår nu två omröstningar.

Centerpartiet står kvar vid sina röda linjer mot Vänsterpartiet i regering, och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson framhöll så sent som i måndags att Vänsterpartiet inte tänker ge sig på den punkten, men att de kan tänka sig att diskutera andra frågor.

”Det enda som inte är möjligt att diskutera är V:s beslut om att ingå i regeringen.” skriver hon i ett inlägg på sociala medier.

Nu får Ulf Kristersson (M) uppdraget att söka stöd för sitt regeringsalternativ. Om ytterligare två statsministerförslag förkastas måste ett extra val hållas.

Klockan tickar.