Vem räknas i Jimmies folkhem?

Det folkhem SD säger sig vilja återupprätta byggde på en fackligt och politiskt organiserad arbetarrörelse, och en omfattande välfärdsutbyggnad – en folkhemsmodell som inte tilltalar Sverigedemokraterna. Deras variant på folkhem bygger på allas medborgerliga plikt att hålla ihop nationen, förneka klasskillnader och inte sätta båten i gungning, skriver Gay Glans – som aldrig har blivit så provocerad av en valaffisch förut.

Krönika| Gay Glans

För ett par dagar sedan hade jag ett ärende till Möllevången i Malmö, känt för att vara ett av Sveriges mest mångkulturella bostadsområden. I det senaste riksdagsvalet fick Vänsterpartiet 43,9 %, och 49,7 % i kommunalvalet. De rödgröna partierna sammanlagt 80 %. Den palestinska flaggan hänger väl synligt i var och vartannat fönster.

Mitt i denna stadsbild möttes jag av en stor, inglasad valaffisch med en leende Jimmie Åkesson som självsäkert lovar: Vi gör Sverige till Sverige igen.

Så oerhört provocerande.

Jag kan inte minnas att en valaffisch har provocerat mig så mycket att jag tvingades stanna mitt i ett steg för att hämta andan.

Det Jimmie Åkesson egentligen säger till Möllevångsborna är – ni hör inte hemma här, så långt det är politiskt möjligt, tänker jag förpassa er ur det Sverige som vi äkta sverigevänner älskar. Sverige ska bli ett etniskt homogent land, befolkat av etniska svenskar.

Dessvärre är Jimmies budskap effektivt. Spär på den oro som många med invandrarbakgrund upplever, att de kan komma att tvingas lämna landet utöver oron de ständigt upplever över sina släktingar som lever i krigszoner.

Till oss, som SD anser vara etniska svenskar, riktar de ett annat löfte: Att de ska återställa det folkhem som Socialdemokraterna och de vänsterliberala så gruvligt förstörde genom en ”ansvarslös invandringspolitik”.

Men det är ett löfte som bygger på en historisk förfalskning. Det folkhem SD säger sig vilja återupprätta byggde på en fackligt och politiskt organiserad arbetarrörelse, och en omfattande välfärdsutbyggnad – en folkhemsmodell som inte tilltalar Sverigedemokraterna. Deras variant på folkhem bygger på allas medborgerliga plikt att hålla ihop nationen, förneka klasskillnader och inte sätta båten i gungning.

I denna högerextrema utopi finns det inget utrymme för dem som tillbeder Allah. SD migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling är tydlig med vad hans parti eftersträvar: det ”finns för många som inte är en del av den etniska svenska befolkningen”. I ljuset av Asplings uttalande framstår förslaget om att återkalla svenska medborgarskap och att beskära deras tillgång till välfärdssystemet, snarare som en början.

Får SD ytterligare makt riskerar deras nästa steg bli än mer högerradikalt.

Det är den egentliga innebörden av Jimmie Åkessons vallöfte: Vi gör Sverige till Sverige igen.

Det måste vi sätta stopp för.