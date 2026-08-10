Att ”misstro” det israeliska rättssystemet

– Kan det vara så att ni misstror det israeliska rättssystemet…?

Frågan ställdes i Aktuellt till Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg som en del i kampanjen startad av tidningen Expressen, där innehållet i ett brev väger tyngre än folkmordet och förtrycket mot det palestinska folket.



Kommentar | Anders Fraurud

Det är omöjligt att tala om Israels rättsväsende utan att belysa dess roll i att upprätthålla apartheid mot palestinier…… Amnesty Internationals utredningar har visat att israeliska myndigheter systematiskt begår grova människorättsbrott, inklusive krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, för att upprätthålla sitt system för förtryck och dominans mot palestinier. Genom beslut om att brotten kan fortgå utan några konsekvenser spelar Israels rättsväsende en nyckelroll i att upprätthålla och stärka apartheidsystemet. Amnesty International 2 oktober 2023

Förhållandena för palestinierna i Israel, Gaza eller på Västbanken har försämrats ytterligare sedan detta skrevs. I ett apartheid-system går det helt enkelt inte att lita på rättssystemet.

Detta gäller alltså behandlingen av palestinier. Men även i förhållande till den av staten överordnade judiska befolkningen i Israel sker förändringar som innebär nedmontering av rättsväsendet.

Utrikespolitiska institutet skrev i januari 2023 att:

– Sedan Benjamin Netanyahus nya regering tillträdde vid nyår präglas det politiska arbetet i Israel av raketfart. Lagar ändras med metoder som liknar dem i Polen och Ungern, där politiker gått in för att ta kontroll över domstolarna.

Trots detta kunde vi i torsdags den 6 augusti höra programledaren Nike Nylander på Aktuellt ställa frågan:

– Kan det vara så att ni misstror det israeliska rättssystemet…?

Det borde för någon som är insatt i det som händer i Israel vara en omöjlig fråga att ställa.

Men frågan ställdes till Vänsterpartiets partisekreterare som en del i den bisarra kampanj som satts igång av tidningen Expressen. En kampanj där innehållet i ett brev väger tyngre än folkmordet och förtrycket mot det palestinska folket.

Tyvärr svarar partisekreteraren Maria Forsberg:

– Jag skulle inte säga att jag misstror det israeliska rättssystemet, men vi vet att det är svårt för de palestinska fångarna..

Det borde, mot bakgrund av det som Amnesty och många andra beskriver, vara självklart att ”misstro” det israeliska rättssystemet. Flera tusentals palestinier utsätts för det som kallas ”administrativt frihetsberövande”, en form av godtycklig frihetsberövande, utan åtal eller rättegång.

Och att beskriva situationen för de israeliska fångarna som ”svår” måste betraktas som en mycket grov underdrift. FN-organet UNRWA har bland många andra berättat om förnedring, misshandel, tortyr och sexuellt våld mot de palestinska fångarna.

Så, ja, vi måste självfallet misstro det israeliska rättssystemet!