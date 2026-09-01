”Vi är här för honom” – Latins elever strejkade mot utvisningen

Mohammed Nour Oklah är den uppskattade vaktmästaren med fast jobb på Malmö latinskola som också gjort succé som skådespelare i Netflixserien Synden. För sin roll har han uppmärksammats långt utanför skolans korridorer. Samtidigt hotas han av utvisning till Syrien.

Inrikes| Alex Fuentes

När eleverna på Latinskolan fick veta att deras vaktmästare riskerar att utvisas reagerade de med chock. Men chocken förvandlades snabbt till stridsvilja. En namninsamling mot utvisningen började cirkulera och fick beslutsamma underskrifter.

Eleverna nöjde sig inte med att skriva på. De bestämde sig för att aktivt ställa sig bakom sin vaktmästare och utlyste en skolstrejk den 1 september, mellan klockan 9 och 15.

– Strejken är vårt enda sätt att väcka uppmärksamhet och få folk att lyssna på oss, sade Tim Hilton Brown, en av initiativtagarna, till Sydsvenskan.

Från Latinskolan tågade eleverna mot Stortorget och Malmö stadshus. Under marschen ekade slagorden:

”Skydda människor, inte gränser – stoppa Mohammeds utvisning!”

”Latin kräver permanenta uppehållstillstånd!”

”Latin för en human migrationspolitik!”

Utanför stadshuset, framför en banderoll med orden ”Stoppa utvisningarna!”, hölls tal. Simone Gad-Rocca och Alex Mulinari tog megafonen.

– Vi som är här är motståndet. Detta är det största och vackraste motståndet vi kan ge!

Hundratals strejkande ungdomar svarade med applåder. Kravet var enkelt och tydligt: deras vaktmästare Mohammed ska få stanna i Sverige.

Efter talen samlades eleverna åter på Stortorget. Jag hade skyndat mig dit. Nästan i samma ögonblick som jag kom fram öppnade sig himlen. Regnet vräkte ner och ungdomarna sprang åt olika håll för att söka skydd. Vilken otur, tänkte jag medan jag på nolltid blev genomblöt. Regnet kommer att sabba alltihop. Men så blev det inte riktigt.

Runt torget bildades små klungor av elever under tak och utskjutande fasader. Demonstrationen hade skingrats av regnet, men engagemanget fanns kvar och eleverna strejkade till klockan 15.00.

På ett plakat läser jag: ”Latin hjärta vaktis.” Det säger kanske mer än många politiska tal.

Ebba Busch brukar beskriva KD som ”en höger med hjärta”. Här på Stortorget är det ett annat slags hjärta som gör sig påmint. Elevernas sorg och oro över vad som kan hända deras vaktmästare har förvandlats till ilska, solidaritet och beslutsamhet.

Det är valår och vallöftena duggar tätt. Men politiskt valfläsk är en sak. Eleverna på Latinskolan är en del av Sveriges framtid – och den här dagen valde de att själva göra sina röster hörda.

Jag frågar en av de strejkande eleverna:

– Var är Mohammed?

Svaret kommer direkt:

– Mohammed är i skolan och jobbar. Men vi är här för honom – och för en human flyktingpolitik.