Hur hade vi reagerat om Gaza var Gotland?

Ännu en tid levereras det mat till Gazagettot. Färre barn lider av akut undernäring jämfört med för ett år sen enligt en Unicef-rapport.

Carl Skau, tillförordnad chef för FN:s livsmedelsprogram, WFP, förklarar i en intervju i P1 Morgon att WFP har levererat mat för 800 miljoner dollar varje månad till Gazas befolkning, men att de pengarna snart inte finns.

Då har alltså allt blivit bättre, undrar reportern

Hade du accepterat en humanitär katastrof på Gotland, så länge det skeppades in lite mat då och då? skriver Emma Hele Lundström, som lyssnat på intervjun.

Kommentar | Emma Hele Lundström

I torsdags intervjuades Carl Skau, tillförordnad chef för FN:s livsmedelsprogram, WFP, i P1 Morgon. Det gällde den nya Unicef-rapporten som visar att betydligt färre barn i Gaza lider av akut undernäring nu, jämfört med för ett år sedan. Något som USA:s utrikesdepartement genast har använt som bevis för att Israel aldrig har använt svält som vapen, utan att låtsas om det faktum att vore det inte för att WFP har levererat mat till hela Gazas befolkning – alltså omkring två miljoner människor – varje månad sedan eldupphör i oktober förra året, så hade den akuta svälten fortfarande pågått och tusentals barn redan varit döda.

P1 Morgons reporter vill gärna fokusera på att det alltså har skett förbättringar på matfronten. Skau förklarade om och om igen att det bara och endast beror på WFP:s insats. De levererar mat för 800 miljoner dollar varje månad.

Då har alltså allt blivit bättre? Undrade reportern.

Ja visst, när det gäller maten. Förklarade Skau. Allt annat är katastrofalt. Tillgången till tält, vatten, sanitet, hälsa och utbildning: ”Läget är fortfarande brutalt. Men vad gäller mat så har läget förbättrats.”

Reportern påpekade att ”medier” pekar på att ”man har en låg nivå av akut undernäring jämfört med andra länder i regionen.” Skau försökte återigen förklara läget. Som är att det inte finns något lokalt matsystem i Gaza. Om hjälpen från WFP stängs av från den ena dagen till den andra, så är läget akut inom två veckor. Så brukar det inte vara, menade Skau: ”Ofta är ju vi ett komplement, inte huvudartären för allt som människor äter i ett område.”

Situationen är alltså ganska unik. Och finansieringen börjar bli besvärlig.

WFP kommer att tvingas skära ned om några månader. Vilket ökar oron för vintern. Eftersom det inte finns tillräckligt med tält. Eftersom ”sanitetsläget är fruktansvärt. Och eftersom det är en sådan liten yta som människorna i Gaza nu tvingas att leva på. Skau var tydlig. Läget i Gaza är en fortsatt humanitär katastrof.

Reportern ville ändå hålla sig till maten: ”Din bild är att vi hade en svältkatastrof i Gaza men just den har avhjälpts? Just maten, där ser det betydligt bättre ut nu?”

Skau lät lite trött när han förklarade att det inte råder någon tvekan om att det var svältkatastrof i Gaza för ett åren sedan. Att svält konstaterades enligt den internationellt etablerade och vetenskapligt testade metod som WFP använder överallt. Att situationen endast har förbättrats på grund av WFP:s arbete.

Så varför råder det brist på andra saker då? Undrade reportern.

För att Israel klassar det mesta som behövs i Gaza som så kallade ”dual use-produkter”. Tältpinnar kan användas som vapen. Liksom olja till bagerimaskiner. Nappar går säkert också att använda som vapen. Och rör för att laga vattenledningar ska vi bara inte tala om. Det mesta kan användas på flera sätt. Det mesta får inte föras in i Gaza. Och Skau hade ingen förhoppning om att någonting kommer att förändras till det bättre innan valet i Israel.

Reportern frågade återigen om Skau trodde att WFP kommer att kunna fortsätta leverera mat även under vintern. Fast Skau ju faktiskt redan hade sagt att det kommer att bli svårt med finansieringen. Det finns inte längre 800 miljoner dollar att lägga på Gazaborna varje månad. Och det kommer att få konsekvenser. För människor som alltså lever i en brutal situation. En situation där de än så länge åtminstone får mat. Förhoppningsvis ett tag till.

Men snart kommer vintern.

Tänk dig att den här texten istället handlade om Gotland. Eller Närke. Eller i princip vilken plats som helst som inte är Gaza. Hade du accepterat en humanitär katastrof på Gotland, så länge det skeppades in lite mat då och då?