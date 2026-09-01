V vill avprivatisera och avskaffa LOV

Vänsterpartiet vill stoppa privatiseringar i vården och tillsätta en ”avprivatiseringskommission” för välfärden, meddelade Nooshi Dadgostar vid en presskonferens i Tensta under måndagen.

Inrikes | Erik Edlund

Vänsterledaren lovar att arbeta för att vinstdrivande aktörer ska uteslutas från offentliga upphandlingar vid ett regeringsskifte, och för att verksamheter som deltar i upphandlingar ska ha kollektivavtal.

Dadgostar säger även att Vänsterpartiet kommer arbeta för att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV). LOV är en lag som ger vårdcentraler som uppfyller vissa krav rätt att etablera sig var de vill och få ersättning från det offentliga. V vill i stället gå tillbaka till det gamla systemet som utgick från var behovet av en vårdcentral är störst. Från LOV:s förespråkare brukar det hävdas att lagen ger vårdtagare frihet att själva välja var de vill söka vård.

– Vi får fler allmänläkare på platser som Tensta, i förorter till våra storstäder och på landsbygden, säger Nooshi Dadgostar.

Partiet vill också stoppa privata sjukförsäkringar inom den offentliga vården, och begränsa nätläkarbolagens möjligheter att få ersättning från regionerna.

Vården ligger i topp bland de frågor svenska folket tycker är viktigast inför valet, enligt en undersökning från Indikator Opinion och Sveriges Radio.