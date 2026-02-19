Vården i topp inför valet

Sjukvården är den viktigaste frågan inför valet. Det största problemet anses vara de långa väntetiderna, visar en undersökning från opinionsinstitutet Indikator Opinion på uppdrag av Sveriges Radios Ekot.

Inrikes|Erik Edlund

En majoritet, 58 procent, svarade att de anser att vården är viktigast. Den näst viktigaste frågan är enligt undersökningen lag och ordning, med 48 procent.

Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, säger till Ekot att sjukvården symboliserar ”kärnan i välfärden”.

-Den måste fungera när det bränner till, och det är någonting väljarna verkligen prioriterar.

28 procent av de tillfrågade oroar sig mest över långa väntetider. Andra pekar på krånglig administration eller brist på resurser, personal och vårdplatser.

Indikator Opinion frågar regelbundet väljare vilken fråga de anser vara den viktigaste. Sjukvården ligger oftast i topp.

Bland Tidöpartiernas väljare brukar frågor som lag och ordning, invandring och försvar anses viktigast. Bland oppositionens väljare brukar det vara sjukvård, skola samt miljö och klimat.