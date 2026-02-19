Avskaffa monarkierna i Skandinavien

Skandalerna avlöser varandra i de kvarvarande monarkierna.

Monarki är helt enkelt ett förlegat statsskick. Det är bättre sent än aldrig att se till att även Skandinavien får demokratiskt tillsatta statschefer. Dagens system borde vara otänkbart i alla demokratiska stater, även i våra skandinaviska länder. Vi kämpar för att alla statschefer i de nordiska länderna ska utses på demokratisk väg. Det skriver ordförandena i de republikanska föreningarna i Sverige, Norge och Danmark.



Opinion|Niclas Malmberg, ordförande Republikanska föreningen i Sverige, Mads Rundstrøm, ordförande för föreningen Republik nu i Danmark och Craig Aaen-Stockdale, ordförande föreningen Norge som republikk

Den norska monarkin är i gungning. Det pågår en våldtäktsrättegång mot den så kallade bonusprinsen och samtidigt upprörs många människor av kronprinsessan Mette-Marits umgänge med en dömd pedofil. Det är heller inte länge sedan prinsessan Märtha Louise sålde tv-rättigheterna till sitt bröllop med en shaman. Stödet för monarkin lär minska kraftigt i Norge och ett avskaffande kommer allt närmare.

Problemen med kungahus handlar i grunden ändå inte om kriminalitet och skandaler. Monarki är nämligen ett antidemokratiskt, föråldrat och orättfärdigt system. Kort sagt är monarki inte ett värdigt statsskick utan mer av ett oskick.

Demokrati bygger på alla människors lika värde och att alla medborgare kan välja sina politiska företrädare och kandidera själva. Monarki däremot innebär en över- och underordning av människor med olika värde, där ett fåtal har ärftliga privilegier, som att kunna bli statschef. Medborgarna i Danmark, Norge och Sverige behöver diskutera hur vi kan frigöra våra demokratiska länder från den svårbegripliga kvarleva som monarkin utgör.

De tre skandinaviska länderna, Finland och Island hör till de mest demokratiska staterna i hela världen. Våra länder placeras ofta i topp i internationella undersökningar om tillståndet för demokratin. Vi kan dock inte slå oss till ro, utan måste fortsätta kämpa för att utveckla och stärka folkstyret. Om vi inte strävar efter att utveckla våra demokratier riskerar fundamenten att försvagas. Vi kan inte ta våra politiska fri- och rättigheter för givna. Vill vi behålla demokratin måste vi sträva efter den, utveckla den och motverka varje steg mot att försvaga den.

Monarki är i ett principiellt perspektiv oförenlig med demokratiska värderingar. Den politiska demokratins grundläggande princip är att all offentlig makt ska utgå från folket. I ett demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för alla medborgare. Val ska stå i centrum när offentliga ämbeten ska tillsättas, inte släkttillhörighet. Det är ovärdigt när rollen som statschef går i arv inom en och samma familj.

En del debattörer hävdar att monarki har fördelar som överväger de demokratiska idealen, men om monarki vore bättre än republik är det svårt att förstå varför inga länder som vinner sin självständighet väljer att bli kungadömen. När Finland och Island blev självständiga nationer införde de republik.

I början av 1900-talet fanns enbart ett fåtal republikanska länder i Europa. Trots växande politiska rörelser för demokrati var monarki ännu den dominerande formen av statsskick. Under århundradets gång försvann sedan de flesta kungadömen. Normaltillståndet för monarkier får sägas vara att de faller. I Norden är det dock fortfarande så att medborgarna i tre av fem länder saknar inflytande över vem som är innehavare av det högsta offentliga ämbetet. Vi är övertygade om att när republik väl har införts i våra länder så kommer tanken på att återinföra en ordning som innebär att en statschef utses på livstid och genom blodsband att framstå som både besynnerlig och ålderdomlig. Det är hög tid att avskaffa monarkierna i Skandinavien!

Bilden; Norska kronprinsparet och den så kallade bonusprinsen.