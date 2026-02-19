Bodils betraktelser: Om vad Andrew borde begrundat och hur Epstein fick sina pengar

Gammalt talesätt inom psykiatrin: den psykopat du skall se upp med är den som är smartare än du. Gissningsvis har många framstående personer lagt ner tid på att begrunda den sanningen på sistone. Inte minst den brittiske f d prins, som i morse hämtades i sitt hem och fördes bort i polisbil, misstänkt för att i sin position som kungligt handelsombud ha lämnat information som han borde ha hållit inne med till sin sexpartypolare Epstein. Resten av oss behöver begrunda något annat. Hur skapades Epstein?

Krönika|Bodil Carlsson

Varifrån fick han sina pengar? Till skillnad från de flesta av sina kontakter föddes han inte till dem. Förmögenhet var inte hans fostervatten. Mamma var hemmafru, pappa trädgårdsarbetare; Epstein själv började blygsamt som mattelärare, men var mot slutet av sitt liv ändå värd närmare 600 miljoner dollar. Han ägde ett av de största och mest luxuösa husen i New York, en lyxlägenhet i Paris, två karibiska öar i skatteparadiset Virgin Islands, varav den ena var platsen för mäktiga bekantas umgänge med ditflugna unga tjejer. Han ägde en jätteranch i New Mexico där han planerade att befrukta så många kvinnor som möjligt för att sprida sina överlägsna gener – plus konstverk, bilar, privatjet och många bankkonton. Han kunde i mail till världens mest förmögna och inflytelserika berätta om att ha ordföranden i norska nobelpriskommittén och Europarådet på besök i New York: ”Vill du titta in?”

Så här såg det ut i juli 2025 enligt finanstidningen Forbes.

”Sex år efter hans död finns det fortfarande gott om pengar i Epsteins kvarlåtenskap. Den hade 131 miljoner dollar i tillgångar enligt sin senaste kvartalsrapport från den 31 mars, vilket inkluderar 49 miljoner dollar i cash och 79 miljoner i ospecificerade ”enheter”. Under de senaste sex åren har den sålt av alla Epsteins boenden och öar och lagt ner mycket av sina reda pengar genom att dela ut mer än 160 miljoner till offren, betala tillbaka ett lån på 30 miljoner och gå med på en uppgörelse värd 105 miljoner dollar med US Virgin Islands. Men den fick ändå ett lyft förra året, när den tog emot skatteåterbäring på 112 miljoner dollar från /amerikanska skatteverket/IRS .” (Min översättning)

Hur gick det där till? Hur blev det möjligt? Epstein började karriären i mitten av sjuttiotalet med att jobba som mattelärare på den prestigefyllda privatskolan Dalton i New York, där han skall ha charmat sina elever. Uppenbarligen charmade han trots bristande formella kvalifikationer för lärartjänsten också pappan till en av eleverna, nämligen Alan Greenberg, vd på vördnadsvärda banken Bear Stearns och en av de mäktigaste männen i finansvärlden på den tiden. Greenberg fixade jobb på banken åt Epstein och därmed var första steget taget. Att ha klättrat uppåt på Bear Stearns kan inte ha varit en dålig merit, när Epstein tillsammans med en annan finanskille sedan startade ett eget företag. De gav sig av på jakt efter folk som stulit pengar från andras företag – hans egen beskrivning var att han hade blivit bounty hunter, prisjägare. Hur gjorde de? Vem lejde dem? Vem satte de dit? Inga svar. När den andre killen hamnade på kåken för firmans förehavanden hade Epstein redan dragit sig ur.

1988 startade han så konsultföretaget J. Epstein& Company, som erbjöd pengaförvaltningstjänster för personer med mer än 1 miljard dollar i fickan. Den viktigaste klienten under tjugo långa år var mångmiljardären Leslie Wexner, ägare till en radda bolag inklusive Victoria´s Secret, vars svenska reklam på nätet idag beskriver ett ”underklädesimperium”. Företaget arrangerade länge sin årliga modeshow med pinnsmala modeller i BH, trosor och änglavingar – stor TV-poppis i ett antal länder och ett dragplåster för celebriteter, som ville fotas sittandes på första bänkraden. Epstein poserade ibland som rekryterare för Victoria`s Secret när han jagade läckerheter åt sin umgängeskrets, men hans egentliga intresse var nog ett annat: om trosbolaget var grundpelaren i Wexners förmögenhet var det också Epsteins grundpelare. Wexner skapade Epstein.

Wexner var den som lät Epstein köpa lyxhuset i New York. Han utsåg Epstein till sin lagliga representant med makt att köpa, sälja och låna i Wexners namn. Han lät Epstein övervaka bygget av sin 96 meter långa lyxyacht med det i sammanhanget väl valda namnet The Limitless, på sin tid USA:s största privatägda fartyg med bränsletankar som sägs rymma 400 000 liter diesel. Att ha blivit så accepterad av en välrenommerad miljardär måste ha varit en förstaklassbiljett in i upphöjdhet för trädgårdsarbetarens son – och definitivt en som han förstod att utnyttja: Wexner uppges tillsammans med en annan trogen miljardärsklient ha betalat Epstein $370 miljoner genom åren. Mycket pengar även för rikt folk, kan man tycka, och det framgår inte i det material jag har hittat för vilka tjänster de betalades ut.

Hur kunde det här hända? 1) Killen vampade alla han kom nära genom det som finanstidningarna nu i sina dödsrunor över skandalen beskriver som hans speciella talang: mattebegåvning ihop med ”magnetisk karisma”, alltså manipulativ skicklighet. Han använde kombinationen till att skinna sina kontakter. Nu vrider de offentligt sina händer över sitt dåliga omdöme och beklagar att de lät sig luras så väldigt länge och grundligt av någon ”så sjuk, så depraverad och så illistig” – Wexners ord. Näst efter rubrikfokuseringen på hans tillhandahållande av underåriga underklasstjejer har det skrivits mycket om Epsteins personlighet. Det har inte skrivits mycket om att 2):

Epstein manövrerade utifrån befintliga villkor. Utan förmögenhetskoncentrationerna ingen Epstein. Utan bankerna, de rörliga pengarna, utan investeringsfonder och skatteparadis ingen Epstein. Utan den ogenomträngliga härvan av privata kontakter, tjänster och gentjänster inom samma lilla skikt ingen Epstein. Kvinnorna var – gissar jag – kanske för Epstein en besatthet, men för de andra mera en delad hemlighet att dra insiderskämt om, blinkningar bröder emellan. Halvhemlig gemensam tillgång till kvinnor stärkte säkert banden mellan dem. Samma sak stärkte banden mellan dem och Epstein, men på ett sätt som de kanske inte hade väntat sig. Delad hemlighet blir utmärkt påtryckning i händerna på den som är smartare än du.

Varför skriva om det här? Epstein är borta. Alan Greenberg är borta. Bear Stearns kraschade och försvann 2008 efter att två gånger under de tre åren dessförinnan av finanstidningen Fortune ha utnämnts till ”USA:s mest beundrade företag” inom sin bransch för sin smarta ”riskbedömning och innovativa affärsidéer”*. De är borta, men deras förutsättningar finns kvar. Vi lever i skuggan av något som journalisten Oliver Bullough i sin bok Moneyland kallar plutonomin: ett internationellt förmögenhetsrike, där alla är kungar och gör som de vill med ett uppbåd av advokatfirmor, villiga banktjänstemän och förvaltningsbolag bakom sig. Landet där pengarna är digitala och lika rörliga som medborgarskapen, medan palatsen och de avlägsna öarna, stängslen och vakterna, är fysiska nog att hålla resten av oss långt borta.

Just nu pågår i New York rättegången mot tre bröder, som på 2010-talet gjorde sig ett namn som framgångsrika fastighetsmäklare. Familjen kom med i Wall Street Journal när deras hem i Miami såldes för $31 miljoner. Det gick bra för sönerna därför att de var så lika sina kunder, sades det – unga, energiska och framgångsrika. Bland kunderna fanns Ivanka och Jared Kushner, Kim Cardashian och Kanye West. När killarna inte sålde lyxbostäder levde de livet. New York Times hade med dem i en artikel om ”Hur två lyxfastighetsmäklare tillbringar sina söndagar”. Nattklubbar. Resor. Fester… och organiserade våldtäkter. Bröderna har enligt åtalet hjälpts åt med att droga kvinnor och sedan tvinga sig på dem. En kvinna som råkade bli vittne till hur en drogad, skrikande kvinna våldtogs i en pool av två av bröderna säger att hon inte ringde polisen, hon hade varnats: ”de har makt”. Killarna själva hävdar som förväntat att alltsammans bara är en konspiration för att komma åt deras pengar.

Den verkligt farliga psykopaten är ekosystemet som livnär psykopaterna.

Bilden: Little St James i Karibien, en av Epsteins lyxresorts,