Bodils betraktelser: Den pikanta desserten

Krönika|Bodil Carlsson

Stora nyheter från veckan som gick: bild av numera f d brittisk prins hukande över kvinna som ligger raklång på golvet. Repeat. Snorvalp i annan kungafamilj åtalad för sexbrott, gråter i rätten. Repeat. Brittisk labourpolitiker bliven lord fråntas sin titel och plats i överhuset efter att hans täta kontakter med Epstein nu till sist nått offentligheten. Repeat. Inga rubriker: dagarna efter att Labour förlorade valet 2010 tiggde labourlorden Epstein om hjälp att knyta kontakter med ett oljeföretag känt som ”miljardärsfabriken” p g a sina chefslöner – man måste ju se om sitt hus. Var det möjligen så att Epsteins egentliga business inte var att förmedla kontakten mellan män och unga tjejer, utan att vara navet i ett kontaktnät mellan män med pengar, anseende och inflytande och män med aspirationer på att höra dit? Sex kunde de säkert köpa på annat vis. Men att bli inbjuden till? Sedd tillsammans med? Flyga privatjet med?

Tonårstjejerna var kanske inte huvudrätten i Epsteins bjudningar, utan bara den pikanta desserten.

Liten nyhet: Trump och hans två äldsta söner stämmer amerikanska skatteverket på 10 miljarder dollar för att en anställd i ett privat företag som jobbar åt myndigheten vidarebefordrade Trumps deklaration till New York Times för sex år sedan och därmed visade att Trump 2020 betalade 750 dollar i federal skatt. Ickenyhet: killen som tipsade tidningen sitter av ett femårigt fängelsestraff.

För en annan icke-nyhet, en artikel från maj 2025 i finanstidningen Bloomberg.* I sammanfattning: sedan återvalskampanjen har Trump mer än fördubblat sin personliga nettoförmögenhet till 5,4 miljarder dollar. Familjens samlade tillgångar har vuxit ännu mera. Dagarna före Trumps installation i januari 2025 lade ett investeringsföretag ägt av brodern till Förenade Arabemiratens president 500 miljoner dollar på att köpa 49% av Trumps då nyfödda kryptovaluta. UAE-presidentens brorsa råkar också vara UAE:s nationella säkerhetsrådgivare. Han styr investeringsfonder med sammanlagt 1,5 biljoner dollar i tillgångar, så han hade väl råd att köpa lite välvilja från Trump. Har Trump nu råd att sätta någon form av tryck på stridande fraktioner i Sudan? UAE:s import av sudanesiskt guld anses vara den finansierande kraften bakom kriget i Sudan med tiotusentals dödade och miljoner på flykt. Trumps namn driver fastighetsprojekt värderade till 10 miljarder dollar. Äldste sonen Donald Jr sitter nu på positioner som ”rådgivare” i minst sju företag. Etc, etc. Repeat.

Bloomberg är förvånande i sin klartext: det tumult och drama som Trump ständigt skapar skymmer effektivt en långsiktig strategi. Den går ut på att snabbt kapa åt sig pengar och koppla familjens tillgångar till andra mäktiga mäns förmögenheter. Det kan – tänker jag – vara den enda form av långsiktighet som den mannen är kapabel till, men han implementerar strategin bra och han gör det dessutom fort. De andra multibiljardärerna låter honom hållas med sitt, så länge han låter dem hållas med deras. Varför inte? De stöttar ju varandra. Art of the deal.

Övriga ickerubriker: Putin tar sin chans att knäcka ukrainskt motstånd medan han har tid. Han lämnar civila i kyla och mörker eller döda i krossade bostadshus inför och under Trump-drivna ”fredssamtal”. Israel fortsätter med sitt. Folk i Gaza fortsätter att dö. Folk i Sudan också. Överskottsbefolkningar platsar inte på förstasidan.

Inte mycket i detta är nytt. Inte pengarna och inte tonårstjejerna som pengarna ger rätten till. Inte palatsen. Inte den långa friheten från konsekvenser. Alltsammans har hänt förr, därför att det är så det slutar när makt tillåts bli gränslös. Historiker tror numera att Hitler vid sin död var en av världens rikaste män. Vill ni veta hur de resonerar, läs https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/varifran-fick-hitler-sina-pengar# och fundera på om mönstret känns bekant.

Det nya är inte nytt. Det nya är kanske att så många av oss har levt så länge i tron att det hörde till det förgångna.

*https://www.bloomberg.com/features/2025-trump-family-presidency-wealth/