Mallak Abuhamda om vårdkrisen i Gaza: En personlig berättelse för min farbror Othman

I flyktingboendet ligger min farbror — min mors bror och den enda som är kvar av hennes fem syskon efter att fyra gick bort i ung ålder — på en utsliten madrass. Han drabbades av två stroke, en i hjärnan och en i hjärtat, orsakade av brist på medicin.

Sjukhusen är under enorm press. Patienter med medicinska remisser väntar oroligt på det länge efterlängtade brevet från Världshälsoorganisationen som skulle tillåta dem att resa utomlands för behandling.

Fokus|Mallak Abuhamda

Behandling för högt blodtryck har inte funnits tillgänglig i Gaza på en tid. Han provade alternativa mediciner från primärvårdscentraler, men hans kropp svarade inte, och han drabbades plötsligt av en hjärtattack som orsakade allvarlig fysisk funktionsnedsättning, särskilt i vänster arm och ben.

Min farbror, som en gång gick över Deir al-Balah under fördrivningen – från öst till väst, från norr till söder – och täckte tiotals kilometer till fots, och som brukade återvända till sitt förstörda hem i Al-Maghazi-lägret för att samla överbliven ved till matlagning, kan nu inte ens gå några dussin meter. En blockering i hans kranskärl krävde omedelbar kirurgisk intervention på Gazas sjukhus, men operationen misslyckades på grund av brist på utrustning och avsaknad av specialiserade medicinska team som kunde utföra så komplexa ingrepp.

Idag väntar han desperat på att hans namn ska ropas upp för behandling utomlands, med en medicinsk remiss (Formulär nr 1). Även med allt pappersarbete klart är hans chanser att överleva små på grund av försenad behandling, avsaknad av importerade läkemedel och deras ersättning med sämre kvalitetsalternativ från mindre effektiva läkemedelsföretag.

Othman Saeed Al-Masri, 59 år gammal, är farfar till tre föräldralösa barn, barn till hans dotter Salwa, vars make dödades under detta folkmord. Han har blivit deras fadersgestalt. Han har rätt till behandling, rätt att resa utomlands och rätt till en human chans att återvända till oss hel — att återfå sin hälsa och sitt leende.

Det finns hundratals, till och med tusentals, fall som min farbror Othman. Varje morgon öppnar han sin telefon med darrande händer och söker i WhatsApp-grupper efter en ny lista med namn som får lämna genom Rafah-korsningen. När han inte hittar sitt namn stänger han tyst telefonen, hjärtekrossad.

Han säger till mig när jag ringer honom:

”Vi ber inte om ett mirakel — Bara en väg ut. Be för mig, min kära, att jag kan lämna och få behandling.”

Jag avslutar våra samtal med böner: Åh Gud, åh Gud… Lättnaden är nära.

Min farbror Othman har rätt att resa utomlands för behandling.

Det nya året har gått in i sin andra månad, och Gaza väntar fortfarande på den länge utlovade lättnaden som fastställdes i eldupphörsavtalet. Remsan är fortfarande extremt skör efter år av konflikt, trots ett skört eldupphör som nyligen trädde i kraft. Befolkningen fortsätter att lida av konsekvenserna av ett krig som pågått sedan oktober 2023: omfattande förstörelse av infrastrukturen, allvarliga brister på grundläggande tjänster, kollapsen av hälsosektorn och hundratals offer dödade eller skadade.

Patienter med medicinska remisser väntar oroligt på det länge efterlängtade brevet från Världshälsoorganisationen som skulle tillåta dem att resa utomlands för behandling. Den partiella återöppningen av gränsövergången Rafah till Egypten i början av februari 2026, efter nästan två års stängning, har blivit ett avgörande humanitärt steg. För de sårade och skadade från kriget 2023–2026, efter månader av isolering från omvärlden, representerar denna återöppning deras sista hopp efter år av förödmjukelse, smärta, sjukdom och tragedi.

Men den mest angelägna frågan kvarstår:

Vem får resa?

Det nuvarande systemet fokuserar på att tillåta utresa för patienter och skadade individer som akut behöver behandling som inte finns tillgänglig i Gaza.

· Under de första dagarna fick endast ett mycket litet antal patienter lämna (ungefär fem fall, eller något fler).

· Prioritet ges till kritiska fall som inte kan behandlas inne i Gaza, enligt hälsodepartementets och internationella hälsoorganisationers kriterier.

Hur fungerar resor?

För många i Gaza är procedurerna smärtsamt oklara och extremt komplexa. Resan genom Rafah-övergången kräver:

1. Förberedda listor över patienter nominerade för resa.

2. Lämna in dessa listor till den israeliska sidan för säkerhetsgranskning.

3. Inträde genom övergången är endast tillåtet efter uttryckligt godkännande från israeliska myndigheter.

4. Europeiska observatörer verifierar identiteter, men säkerhetsutredningar och samordning mellan flera parter (Israel, Egypten och hälsoorganisationer) gör processen mycket långsam och mycket begränsad.

5. Favorisering och personliga kontakter spelar en farlig roll, då de gör att individer vars fall inte är brådskande kan resa, medan kritiskt sjuka patienter ersätts och lämnas kvar – utsatta för döden när som helst på grund av att de förlorar sin chans till behandling utomlands.

Trots återöppningen är rörelsen genom övergången mycket begränsad, och vissa dagar stoppas den helt på grund av säkerhetsbeslut eller samordningskomplikationer mellan den israeliska, palestinska och egyptiska sidan.

Den mest tragiska verkligheten är att vissa patienter når övergången bara för att få veta att deras resa har skjutits upp eller avbrutits, utan någon tydlig förklaring.

En patient kan inte bara gå till övergången. De måste först få officiellt tillstånd efter omfattande administrativa och säkerhetskontroller, vilket innebär långa väntetider på reselistor – ibland i månader. I Gaza är denna väntan en fråga om liv eller död.

Verkligheten för de sårade och patienter som väntar på behandling utomlands (Formulär nr 1)

· Tusentals sårade personer som låg på sjukhus under kriget behöver fortfarande kontinuerlig medicinsk vård som en del av en pågående kris.

· Vissa allvarliga fall kräver behandling utanför Strip, såsom komplexa skador, amputationer och sjukdomar som kräver avancerad medicinsk behandling.

· Det enorma antalet patienter på väntelistor har orsakat allvarlig försämring för många, där vissa förlorat sin chans till återhämtning på grund av förseningar.

· Gazas hälsoministerium har rapporterat att mer än 1 000 patienter har dött medan de väntat på att resa för behandling sedan övergången stängdes.

· Sjukvårdssystemet är kollapsat och i akut behov av rehabilitering.

· Resenärer kräver vanligtvis flera godkännanden från olika myndigheter på grund av intensiva säkerhetsrutiner.

· Familjer är fast i oändlig samordning och långa väntetider, vilket förvärrar patienternas lidande.

Bilderna: Othman Saeed Al-Masri, 59 år gammal, är farfar till tre föräldralösa barn, barn till hans dotter Salwa, vars make dödades under detta folkmord. Han har blivit deras fadersgestalt.

Othman när han var frisk. Han säger till mig när jag ringer honom: ”Vi ber inte om ett mirakel — Bara en väg ut. Be för mig, min kära, att jag kan lämna och få behandling.”