Samlingar för human migrationspolitik

Kampanjen För en human migrationspolitik vill ha en politik som är rättssäker, förutsägbar och medmänsklig. Fram till valet kommer kampanjen genomföra manifestationer runt om i landet för en human migrationspolitik och för dem som just nu hotas av utvisning. I fredags den 28 augusti var det samling i Uppsala, den 29:e i Malmö och Göteborg och den 30:e i Stockholm.

Inrikes | Anders Fraurud

Uppsala 28/8

Uppskattningsvis 300 personer samlades på Olof Palmes plats i Uppsala. Bakom samlingen stod en mängd olika fackliga, religiösa, politiska och ideella organisationer.

Karin Fridell Anter från föreningen Stöttepelaren inledde med att berätta om manifestationerna runt om i Sverige på ett 30-tal platser. Hon sa att kampanjen, som sker inför riksdagsvalet, inte säger vilket parti man ska rösta på däremot vilka man inte ska rösta på. Därefter följde en mängd fina och kloka anföranden.

Anders Wejryd, f.d. ärkebiskop talade utifrån Bibelns ord om att ”allt i viljen…” också betyder att vi inte ska utsätta andra för sådant som vi själva inte vill utsättas för.

En representant för SSR (socionomer) talade om att de motsätter sig det angiveri som Tidöregeringen tvingar dem till, ett tvång som hittills lett till 80 olika fall. Kommunalarbetarförbundet talade om att inte ställa arbetare mot varandra.

Den f.d. liberalen Mohammed Hassan berättade om sin son som önskade ett land som hette jorden. Två mycket fina anföranden hölls också av Tobias Smedberg (V) och Annika Hirvonen (MP), som för övrigt var de enda partierna på plats.

Malmö 29/8

Drygt 600 människor samlades till slagord och allsång på Triangeltorget i centrala Malmö för att sedan tåga mot Gustav Adolfs torg, där politikerna har sina valstugor. Sedan gick man tillbaka till Triangeltorget där man lyssnade på aktivister från tongivande civilsamhällesorganisationer samt musik och poesi.

Man krävde:

en migrationspolitik som bygger på mänskliga rättigheter.

att Malmö ska vara en trygg plats för människor som flyr.

att stadens gemensamma pengar inte går till gränskontroller, förvar och utvisningar.

att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Manifestationen arrangerades av Ensamkommandes förbund och Asylgruppen i Malmö. Medarrangörer var: Hela Malmö, Malmö socialt center, Läkare i Världen, Maracana, RFSL Malmö, Malmö antirasistiska förening med flera.

Göteborg 29 augusti

Bortåt 500 människor samlades mellan regnskurarna på Olof Palmes Plats för att kräva en human migrationspolitik. Folkets Hus fackliga högborg ruvar tyst och tom ovanför mötet medan LO-facken här lyste med sin frånvaro på marken. Den lilla fackliga närvaron utgörs av ett plakat från Vårdförbundet och några unga medlemmar från Akademikerförbundet SSR.

Först ut är Henry Ascher, barnläkare och outtröttlig kämpe mot rasism och för flyktingars rättigheter. Varför får jag inte leva som andra barn, citerar han en tolvårigflicka som levat på flykt hela livet, nu gömd i Sverige rädd för att bli upptäckt och deporterad till förföljelse. I sitt korta tal fångar han både berörande och sakligt de papperslösas helvete. Hur Tidötiden konsekvent inneburit raka motsatsen till det som forskningen visar är det absolut viktigaste för att läka trauman: trygghet, säkerhet och förutsägbarhet. Ett exempel på detta ger Fereshteh Javani,som grundat Vi är 4700 arbetare, i protest mot de förändringar som avskaffat spårbyte och förlängt preskriptionstiden för utvisningsbeslut. Levande berättar hon om hur hon och tusentals andra som gjort allt som staten krävt nu ändå riskerar att utvisas. Aschers poäng understryks också av advokaten Faezeh Veghar som berättar om hur massiva förändringar migrationslagstiftningen medfört i form av ökad orättvisa, bristanderättssäkerhet och mer oförutsägbarhet. Innan demonstrationen går sjunger Glenn Udéhn stämningsfullt om att födas på fel ställe och fårpubliken att sjunga med i refrängen: En för alla alla för en.

Möteskonferencieren Alma Jungner från FARR, Flyktinggruppernas riksråd, avslutar mötet:

– Oavsett vad som händer i valet kommer det att fortsätta vara nödvändigt att trycka på för en human migrationspolitik.

Stockholm 30/8

Drygt tusen personer samlades på Sergels torg i Stockholm. Ingrid Eckerman, mångårig aktivist i asyl- och migrationsfrågor inledde mötet. Många talare från olika organisationer höll därefter starka och kraftfulla anföranden.

Clara Asgharzadeh Lööv från Asylbyrån framhöll att det inte bara är viktigt att hamna på rätt sida i valet utan att det också handlar om att hamna på rätt sida av historien.

Kurdo Baksi undrade vad som hade hänt om Jesus kommit till terminal 5 på Arlanda idag. Han talade om den vidriga jakten på människor som gjort att Sverige blivit ett land som flyktingar flyr från.

Heike Erkers Akademikerförbundet SSR talade för medlemmar som tvingas ange och inte kan göra sitt jobb och att Sverige blivit ett land där vi inte är lika inför lagen. Malin Ragnegård från Kommunal framhöll hur stor del av Kommunals medlemmar som har en bakgrund i ett annat land och krävde: utvisa inte våra kolleger vänner och barn!

Vi bjöds också på fin musik av bland annat Nattalie Ström Bunpuckdee som fick alla att sjunga med i den klassiska kampsången ”We shall not be moved” med svensk text.