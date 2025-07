Vi hungrar för rättvisa och ett fritt Palestina!

Uanför Triangeln och S:t Johanneskyrkan i Malmö pågår en hungerstrejk mellan 10-20 varje dag.

Vi kommer att fortsätta till den 3 augusti mellan 10 och 20 varje dag.

Nedan hittar ni vårt manifest och mer detaljer om vilka vi är och hur vi hungerstrejkar.

Fokus|Hungra för rättvisa

Vi hungrar för rättvisa!

633 dagar har gått sedan 7 oktober 2023. 633 dagar av ett ständigt eskalerande folkmord. 633 dagar av ockupationsmaktens mördande av män, kvinnor och barn, 633 dagar av människor som letar efter sina nära och kära i kratrarna efter terrorstatens bomber. 633 dagar av bombade sjukhus, av barn i påsar, av patienter brända till döds i de tält där de tagit sin tillflykt. 633 dagar av osaklig rapportering av ett livesänt folkmord, av det palestinska motståndet och av ockupationsmaktens historia.

I 633 dagar har vi hungrat efter rättvisa!

Den 30 juni påbörjade vi en hungerstrejk i Malmö. Vi hungerstrejkar för rättvisa och för ett fritt Palestina. Våra krav är enkla:

En saklig och rättvis rapportering av folkmordet, det palestinska motståndet och ockupationsmaktens historia av terror, militariserade bosättningar och folkfördrivning.

Stoppa all handel med Israel enligt BDS riktlinjer.

Återuppta omedelbart stödet till UNRWA.

Ta emot de palestinska barn som är i behov av vård.

Var är vi?

Vi kommer att vara på plats utanför S:t Johanneskyrkan vid Triangeltorget varje dag mellan 10-20.

Vilka är vi?

Vi är människor som samlas kring våra krav, för att statsmakten ska göra sitt för att få ett stopp på folkmordet på palestinier och ockupationsmaktens apartheid och ockupation av Palestina.

Varför hungerstrejk?

Att hungerstrejka är en drastisk protestform. Kampen för ett fritt Palestina började inte den 7e oktober, det är en kamp som pågått i över hundra år. Kampen är global och har vidtagit i princip alla strategier som finns, från folkbildning till raketer. I Sverige har vi inte haft en stor rörelse av hungerstrejk för Palestina, men vi är inte ensamma i att vidta den. Palestinier har visat vägen genom en lång rad av hungerstrejker, under grymma förhållanden. Vi är en del av en global rörelse av hungerstrejkare för Palestina, som nyligen gett resultat på många platser—Bland annat på universitet i USA. Hungerstrejker har även historiskt gett resultat, både i att krav blir uppfyllda men även genom att ge uppmärksamhet till och skapa diskussion kring rättvisefrågor. Sveriges regering och riksdag gör oss alla medskyldiga till folkmord, och det går folket inte med på. Vi måste därför använda alla strategier och resurser vi har i vår arsenal för att göra vårt för att stoppa folkmordet. Nu sätter vi våra kroppar i solidaritet med den palestinska kampen för frihet.

Hur hungerstrejkar vi?

Vi hungrar efter rättvisa. Vissa kommer att hungerstrejka genom inte äta, men dricka vatten, vätskeersättning, buljong och té. Några av oss kommer att fasta, genom att inte äta något under 12 timmar per dag. Några av oss kommer att strejka tills kroppen säger stopp, vissa under några veckor, andra under några dagar. Vi har olika förutsättningar och genomför därför hungerstrejk på olika sätt, men vi vill alla använda våra kroppar som verktyg för rättvisa.

Ni är som sagt välkomna att komma förbi. Ni kan kontakta oss på denna mailadress samt på våra sociala medier, på instagram @hungraforrattvisa och på TikTok @hungra.for.rattvisa.

Mvh,

Hungra för rättvisa