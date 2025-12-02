Your Party grundat

Enigheten var stor kring att det behövs ett nytt parti för arbetarklassen i Storbritannien när den nystartade organisationen Your Party samlades i Liverpool i helgen för att grunda det nya partiet. Men för övrigt rådde det delade meningar om rätt mycket.

Utrikes | Lars Henriksson

Sedan Zahra Sultana och Jeremy Corbyn lanserade tanken på ett nytt parti har debattens vågor gått höga, både i och utanför organisationen. Helgens grundningsmöte var inget undantag, men trots åsiktsskillnader om alltifrån partinamn till ledningsformer verkar de flesta av dem som deltog ha gått därifrån stärkta och hoppfulla.



Liksom hela processen fram till konferensen började den stökigt. Den provisoriska ledningen förbjöd medlemmar som också var med i den lilla vänsterorganisationen Socialist Workers Party att komma in. Det ledde bland annat till att Zahra Sultana också vägrade att delta under lördagen, en dag som även präglades av svårigheter att debattera olika frågor på grund av tidsbrist.



Från första stund har det funnits spänningar mellan de båda initiativtagarna och det verkar som om Zahra Sultana och hennes anhängare till slut fick det största stödet av kongressen. Bland de få beslut där Corbyn fick majoritet var att låta det provisoriska namnet vara kvar och låta partiet heta Your Party. När det gällde hur partiet skulle ledas vann Sultana, men bara med 51 procent av rösterna. Beslutet blev att ledningen skulle vara kollektiv och att partiet inte skulle ha någon enskild talesperson.



I ledningen, som ännu inte är utsedd, ska det dessutom inte kunna sitta några parlamentsledamöter. En av debattfrågorna gällde också om dubbelorganisering skulle vara tillåtet, alltså om det skulle vara möjligt att samtidigt vara med också i andra partier. Närmare 70 procent stödde detta men med villkoret att det skulle gälla organisationer som den nationella ledningen godkänt.



Bland de organisatoriska besluten fanns också sådant som kan underlätta bygget av det nya partiet underifrån, till exempel större ekonomisk beslutanderätt för lokalavdelningar. När till slut stadgarna ställdes till omröstning i sin helhet fick de stöd av 90 procent av deltagarna. Trots de många meningsskiljaktigheterna och att såväl personliga som politiska motsättningar tycks kvarstå, verkar de allra flesta ha förstått stundens allvar och valt att sätta partiets framtid i första rummet.