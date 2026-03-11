Under helgen 13-15 mars (och lite senare) kommer 30 demonstrationer ”För en human migrationspolitik” äga rum i Sverige.
Pressmeddelande – 9 Mars 2026
30 orter demonstrerar mot utvisningspolitiken under manifestationshelgen 13-15 mars
Toppen på isberget är borta – men utvisningspolitiken har inte ändrat riktning!
Häromdagen kom meddelandet från statsminister Ulf Kristersson: Det ska införas vissa lättnader i de hårda lagförslag som ska läggas fram under våren. Bland annat ska de så kallade tonårsutvisningarna pausas i väntan på en ”definitiv lösning”, och förslag om att dra tillbaka permanenta uppehållstillstånd kommer inte att läggas fram i vår.
Meddelandet födde fler frågor än svar:
– Kanske ska tonåringarna ut när de blir 21?
– Ska ensamkommande barn även i fortsättningen få utvisningsbeslut när de fyller 18?
– Ska barn, funktionshindrade, sjuka ensamutvisas även i framtiden?
– De som söker asyl – ska de aldrig kunna få permanent uppehållstillstånd?
– Måste utländska medborgare ”vakta sin tunga” så de inte blir av med sitt uppehållstillstånd?
– Nyanlända barnfamiljer – kommer de att få vänta i 5 år på barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning, bostadsbidrag?
– Ska det bli ännu svårare att bli svensk medborgare?
– Hur blir det med att få hit sin familj – kommer det också bli ännu svårare?
– Ska rektorer och personalen på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera myndigheter ange papperslösa till polisen?
Läs mer Utvisningspolitik ersätter invandringspolitik
Kampanjen FÖR EN HUMAN MIGRATIONSPOLITIK ökar takten inför att regeringens alla propositioner läggs fram. Under helgen 13-15 mars och även därefter kommer cirka 30 demonstrationer äga rum i Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr.
Listan över arrangörer och talare visar att det är ett brett civilsamhälle som protesterar. Svenska kyrkan står i flera fall som arrangörer, och minst fyra biskopar kommer att tala: Luleå, Norrköping, Skövde och Stockholm. Facken såväl som politiker av olika färg är representerade, liksom nationella och lokala organisationer som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter och integration.
Demonstrationen i Stockholm förväntas bli den största. Här talar bland annat biskop Andreas Holmberg, den gamle S-politikern Carl Tham, Fredrik Kopsch från Timbro, Alice Bah Kuhnke (MP) och Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR. Fyra politiska ungdomsförbund kommer att vara representerade, tillsammans med utvisningshotade ungdomar.
Samordnare för manifestationerna i allmänhet och den i Stockholm i synnerhet är Ingrid Eckerman, ingrid.eckerman@gmail.com, 070 557 31 93.
LISTA ÖVER MANIFESTATIONERNA (uppdaterad senast söndag 8 mars kl 23.00)
Eventuella uppdateringar sker på hemsidan.
Fredag 13 mars
Malmö: 13 mars, kl 17, Triangeltorget
Trollhättan: 13 mars kl 17.30, Drottningtorget. Talare: Ema Enderlein Fall, Integrationscentrum. Alexander Witte (MP). Petra Larsson (V). Ida Hildingsson (V). Alma Jungner, FARR. Socialdemokraterna i Trollhättan. Daniyal Aghaeitorbati, utvisningshotad. Alice Almén och Markus Kerttu, Nils Ericsson gymnasiet.
Alingsås: 13 mars kl 18, Åmanska parken
Skövde: 13 mars kl. 16.30. Start vid Kulturhustorget, till Hertig Johans torg där bland annat biskop Ulrika Fritzson talar och musik framförs.
Kisa: 13 mars kl 10, Kisa torg
Västervik: 13 mars kl 14, Stora torget/Rådhustorget
Lördag 14 mars
Karlshamn: 14 mars kl 13, Torget
Lund: 14 mars kl 17 vid Stortorget. Talare: Miljöpartiet Lund. Märta Råberg, FARR.
Ida Wäreborn, församlingsherde i domkyrkoförsamlingen. Eva-Märta Granqvist, Nu är det nog. Ev. Johan Tyrberg, biskop. Avslutning med sång av Gösta Petersens körer.
Halmstad: 14 mars kl 13, Stora torg
Göteborg: 14 mars kl 12, Gustav Adolfs torg, marsch till Götaplatsen. Talare: Fereshteh Javani, Vi är 4700 arbetare. Nina Pirooz, Fridh Advokatbyrå. Azad Larki, MiM Kunskapscentrum. Alma Jungner, FARR – Flyktinggruppernas riksråd. Matilda Brinck-Larsen, frivilligorganisationen Agape Göteborg
Kungälv: 14 mars kl 11, Nordmannatorget. Arr. Miljöpartiet m.fl.
Stenungsund: 14 mars kl 14, Kulturhusparken
Borås: 14.3 kl 13
Växjö: 14 mars kl 13, vid Vattentorget, avslutning vid Speakers corner
Norrköping: 14 mars kl 13-16, prel. Tyska torget
Nyköping: 14 mars kl kl 13, Teaterparken
Uppsala: 14 mars kl 14, Stora torget
Örebro: 14 mars kl 12, Stortorget. Talare: Leo Rudberg, statsvetare. Najda Awad, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Camilla Hansén, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Linda Karlsson, ordförande för Hitta hem, Kumla. Systrarna Diya, 21 år, och Kani, 19 år, utvisningshotade.
Karlstad: 14 mars kl 11, Stora torget. OBS NY TID! Preliminära talare: Monica Bubholz, Miljöpartiet. Kristina Lundberg, Centerpartiet. Håkan Svenneling, Vänsterpartiet. Klara Pautzer, Världen i Värmland. Fatou Ceesay Bengtsson, TCO. Nathalie Björfeldt, Kommunal. Musik: Emanuel Jhutti, Denise Högnäs, Mikael Gabrielsson
Borlänge: 14 mars kl 16, Sveatorget
Gävle: 14 mars kl 13, Rådhustorget. Talare: Elin Edin, MR-expert och asyljurist. Lotta Lagnander, asyljurist. Jan Stattin fil.dr, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Maria Blixt, diakon.
Sundsvall: 14 mars kl 12, Stora torget
Härnösand: 14 mars kl 11
Malå: 14 mars kl 11, vid Torget.
Umeå: 14 mars kl 12.30, Rådhustorget. Talare: Sofia Miriamsdotter, Västerbottenkuriren.
Luleå: 14 mars, Gula paviljongen. Talare bland annat biskop Åsa Nyström, Henrik Blind från Jokkmokk och Kommunal Norrbottens valledare Victor Markström.
Söndag 15 mars
Stockholm: 15 mars, Norrmalmstorg kl 13. Talare: Carl Tham, f.d. minister FP/S, generaldirektör SIDA, chef Palmecentret mm. Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift. Ursula Berge, samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR. Fredrik Kopsch, chefsekonom, Timbro. Markus Henriksson, FARR. Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Björn Åhlin, Fridh advokatbyrå. Hanna Laustiola, Läkare i Världen. Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Ungdomar dels från politiska ungdomsförbund, dels utvisningshotade.
Andra datum
Malmö: Demonstration mot utvisningarna utanför Malmö kommunfullmäktige Stortorget 2, 26 februari kl 12-13.30
Västerås: 16 mars 17.00, prel. Sigmatorget
Stockholm: 18 mars 15-16.30, Riksbron.
Visby: Stoppa tonårsutvisningar. Östercentrum 21 mars kl 15.30. Arr. F! och V.
Norrköping: När andrum blev andnöd. Skvallertorget 28 mars kl 11. Talare: Biskop Marika Markovits, Svenska kyrkan. Yahya Moazin, flykting 2014. Markus Henriksson, ordförande FARR.
Media kan återge hela eller delar av texten med angivande av författare (Ingrid Eckerman) och källa.
Kontaktpersoner
Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com 070 55 73 193
Jan Stattin stattin.jan@gmail.com 070 614 04 45
