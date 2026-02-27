40 år sedan mordet

Fackeltåg på 40-årsdagen av mordet på Olof Palme
lördag 28 februari 18.30, avmarsch 19.00
Samling: Odenplan, Stockholm
Slutplats: mordplatsen/minnesplatsen i korsningen Sveavägen/Olof Palmes gata
Opinion | Nätverket för alliansfrihet & fred
Vi går ett tyst fackeltåg under den gemensamma banderollen ”alliansfrihet och fred”. Ta gärna med facklor eller gravljus.
EN ANNAN VÄRLD — OCH SVENSK POLITIK ÄR MÖJLIG
40 år har gått sedan Olof Palme mördades.
På årsdagen hedrar vi hans insatser för gemensam säkerhet, alliansfrihet, fred och nedrustning – en politik som ledande politiker och media effektivt begravt till förmån för krigsaktivismen under USA:s klack där den självständiga, oberoende rösten har tystnat.
Palme var såklart inte perfekt – men han utgör en symbol för en politik som idag inte finns med på den politiska kartan och som idag uppfattas ultraradikal, alternativt naiv. Hans insatser för gemensam säkerhet och internationell solidaritet visar att det är fullt möjligt med fredsarbete istället för krigshets och USA-marionett. Vilka politiker idag skulle våga träffa en motsvarande Fidel Castro? Tåga tillsammans med Nordvietnams ambassadör? Gå i demonstrationståg med insamlingsbössa i hand?
Kom med och hedra Palme på 40-årsdagen av mordet och tåga för alliansfrihet och fred
❌Nej till NATO
❌Nej till DCA
Länge leve alliansfriheten! Ner med NATO!