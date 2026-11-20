Hamnarbetarförbundet förlorade i veckan en tvist mot hamnoperatören APM Terminals i Arbetsdomstolen. Förbundet menar att företaget bröt mot lagen när dess vice ordförande Erik Helgeson nekades tillträde till bolagets område i Göteborgs hamn. Men AD:s dom grundar sig på helt andra omständigheter än de säkerhetsskäl som företaget hänvisade till när de stängde ute honom.

Inrikes| Erik Edlund

Grindarna in till Nordens största containerterminal i Göteborgs hamn har varit stängda för Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson sedan hans arbetsgivare Gothenburg Roro Terminals (GRT) stängde av och sade upp honom 3 februari förra året. I maj 2025 nekade APM terminals honom tillträde till området när han skulle träffa förbundets medlemmar på arbetsplatsen inför fyra centrala tvisteförhandlingar mellan facket och logistikjätten. Hamnarbetarförbundet menade att APM terminals agerande bröt mot förtroendemannalagen och stämde företaget i Arbetsdomstolen (AD). Domen kom under onsdagen, och i den ger domstolen företaget rätt i att neka Helgeson tillträde. Men av helt andra skäl än de företaget hänvisade till.

APM Terminals hänvisade till säkerhetsskyddslagen när de försvarade sitt beslut att avslå Helgesons begäran om tillträde till anläggningen som är ett skyddsobjekt. Företaget gjorde enligt Hamnarbetarförbundet ingen enskild prövning av säkerhetsrisken, utan hänvisade till ett GRT:s beslut att stänga av och säga upp honom. Det beslutet, om Erik Helgesons uppsägning, har ännu inte behandlats av Arbetsdomstolen.

Men när AD prövar om företaget brutit mot lagen är det inte säkerhetsfrågan som avgör, utan att det är oklart om Hamnarbetarförbundet formellt hade informerat företaget om Helgesons fackliga uppdrag.

”Förtroendemannalagens bestämmelser om bl.a. tillträdesrätt har därför inte varit tillämpliga på förtroendemannen i förhållande till bolaget och bolaget har följaktligen inte hindrat förtroendemannen från att fullgöra sitt uppdrag.” skriver AD i domen.

Hamnarbetarförbundet motsätter sig AD:s dom och invänder att det inte finns något krav i vare sig lag eller praxis på att en anmälan om facklig förtroendeman måste ske skriftligt direkt till det enskilda företaget, vilket också AD medger i domen. Vad AD gör genom sitt beslut är att skapa en praxis med högre krav.

”Det faktum att Erik Helgeson har varit central förhandlare för förbundet i tvister på APM Terminals 43 gånger de senaste åren, samt undertecknat förlikningen i den aktuella tvisten i egenskap av central förhandlare talar sitt tydliga språk.” skriver fackförbundet i ett uttalande på sin hemsida. De skriver att domslutet riskerar att försvåra arbetet för alla fackförbund.

Hamnarbetarförbundet måste nu ersätta motparten Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB för deras rättegångskostnader på 512 000 kronor.