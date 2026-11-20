I Göteborg, Lund, Stockholm och andra städer slöt under grupper av studenter upp för att manifestera sin solidaritet med Europas studenter och den våg ungdomsuppror som sveper över Europa. Ludvig Sunnemark var med i Göteborg.

Inrikes | Ludvig Sunnemark

Under fredagen genomförde hundratals studenter i Göteborg en strejk som en del av initiativet International Youth Strike. Protesten, som arrangerades av Kravall, Förbundet Allt åt Alla, Ung Vänster och Ta Tillbaka Framtiden, samordnades med hundratals liknande aktioner i över 25 länder. Initiativet utgör en del av den studentaktionsvåg som startades tidigare i år av ungdomar i Frankrike, Italien och Spanien. Under parollen ”För vår framtid, mot deras krig” avvek studenterna samordnat från undervisning och marscherade genom Göteborgs gator.

Aktionen inleddes med uppsamling utanför Göteborgs Universitets huvudbyggnad vid Vasaplatsen. Valet av plats är inte slumpmässigt: på samma plats återfanns under 2024 en långlivad studentockupation i solidaritet med Palestina, en ockupation som stod fast i 192 dagar blev en av 2024 års globala studentockupationsvågs mest långlivade.

Från universitetsbyggnadens trappa gjordes denna koppling än mer påtaglig när talare från GU Student for Palestine påminde om hur studentkampen mot krig, upprustning och nedskärningar är djupt sammanflätad med kampen för Palestinas befrielse.

Studenter samlades i Vasaparken, samma plats som ockuperades under flera månader 2024 i protest mot Israels terrorkrig i Gaza och universitetets samarbete med Israel

För studenterna drivs samtidens kriser – folkmordet i Gaza, USA och Israels krig i Iran, den allmänna upprustningen, klimatkollapsen, nedskärningarna i utbildning, bristen på framtidstro bland världens unga – av samma krafter: kapitalet rovdrift på människor och natur. Detta märktes väl på banderoller och i demonstrationens talkörer, vilka attackerade NATO, Israel, Palantir och fascismen som olikartade uttryck för denna utsugning.

Marschen avslutades på Gustaf Adolfs torg, där talade från studentföreningen Kravall informerade deltagarna om studentrörelsens vägran att delta i den imperialistiska krigsekonomin. De meddelade också om en kongress för att bygga upp en transnationell revolutionär studentrörelse som kommer äga rum i februari, under namnet Revolutionary Student Congress.