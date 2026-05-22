Aktivister pepparsprayade av polis i Helsingborg

Fredagens demonstration mot Natos utrikesministrars toppmöte i Helsingborg blev avbruten av polisen vid 13-tiden. Nu kritiserar arrangörerna polisen för övervåld.

Demonstrationen som, enligt uppgifter på plats, samlade ett hundratal, arrangerades av nätverket Shut down Nato och var inte tillståndsgiven. Polisen hade valt att inte förbjuda den på förhand, med hänvisning till grundlagens skrivningar om yttrande- och mötesfriheten. Vid 13-tiden hade demonstrationen nått Gustav Adolfs torg där den skulle upplösas.

Men när en grupp på 50-100 personer ur demonstrationen började röra sig i rask takt nedför Södergatan satte polisen stopp. Gruppen omringades, och efter ett kort tumult där demonstranterna tryckte mot poliskedjan beordrades de att sätta sig ner på marken. Aktivistgruppen Framåt kamrater skriver på sina sociala medier att flera aktivister blev pepparsprayade när de satt ner och efter att gripanden genomförts. Demonstranterna visiterades och fördes från platsen i bussar.

Några dagar tidigare demonstrerade drygt 1000 i Helsingborg mot Nato-topparnas möte.