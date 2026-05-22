▶ Osäkrare med medlemskap i Nato

▶ Nej till militär upprustning

▶ Ja till upprustad välfärd

Ledare | Vecka 21

När dessa rader skrivs är Natos utrikesministermöte i Helsingborg i full gång. Under hela veckan har evenemanget varit något av en toppnyhet och den skånska staden har putsats och fejats upp till de utländska dignitärernas ankomst. Som värd för mötet skiner också utrikesminister Maria Malmer Stenergard som solen när Sverige för första gången sedan inträdet i denna militärallians 2024 så tydligt hamnar i händelsernas blickpunkt. Högst på agendan verkar punkten om den så kallade ”ombalanseringen” stå; att de europeiska länderna – i relation till USA – ska ta på sig mer av alliansens kostnader – eller investeringar som vår utrikesminister föredrar att säga, likt en förskönande omskrivning av hur nyttigt och viktigt hon menar att det är för oss alla att mer pengar slussas till militären.

I etablissemangsmedia råder tämligen strikt åsiktsdominans när i dessa dagar knappast några röster hörs som ifrågasätter Natos så kallade fredsskapande funktion, Sveriges medlemskap i alliansen eller att vårt land – och världen i stort – i dagsläget lägger sådana enorma summor på militären och än mer sofistikerade och dödsbringande vapensystem.

Ett av få brott mot rådande konsensus är den demonstration mot Nato som anordnades i lördags av ett antal organisationer när drygt tusen deltagare tog Helsingborgs gator i besittning. Det kan inte heller nog påpekas hur viktigt det är att det finns människor som håller fredsfanan högt i dessa kärva tider av krigslarm, upprustning och militarism.

Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet – med lokalföreningen från Malmö som ett positivt undantag – lyste med sin frånvaro, trots att dessa partier i samband med Sveriges anslutning till Nato i riksdagen röstade emot. Mp har dock deklarerat att de anser att frågan nu är avgjord och att man inte tänker göra något vidare motstånd. V har inte gått så långt, men från partiets nationella nivå är det numera tyst som i graven. Precis som alla de andra riksdagspartierna står dessutom V till punkt och pricka bakom den rådande omfattande militära upprustningen, varav en hel del pengar är öronmärkta till svenska insatser inom Nato. I realiteten agerar därmed V som att partiet är för svenskt medlemskap i militäralliansen – eller alternativt tonar fram som ett viljelöst rö för vinden.

Den ryska invasionen och angreppskriget mot Ukraina tjänar som argument för såväl Sveriges anslutning till Nato som vårt lands omfattande militära upprustning. Och visst är invasionen ett solklart folkrättsbrott. Det är bevisligen en avspegling av den aggressiva stormaktsnationalism som Putins regim företräder. Förutom kriget mot Ukraina har det exempelvis kommit till uttryck genom att Belarus förvandlats till en lydstat, genom att 3 500 ryska soldater precis före invasionen av Ukraina gick in i Kazakstan för att understödja den där auktoritära regimen och att man genom utbrytarrepubliken Transnistrien försöker destabilisera Moldaviens styre. Men Ryssland saknar, som denna ledarsida vid ett flertal tillfällen påpekat, ekonomisk och militär styrka för att utgöra ett hot mot Europa och Sverige. Argumenten för det så kallade ”rysshotet” vilar ytterst på en fabricerad hotbild.

Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Men det har sin upprinnelse i att Sverige – genom just anslutningen till Nato – blivit en mer aktiv aktör i de imperialistiska spänningarna kring Östersjön. Kom också ihåg att dåvarande statsministern 2022, Magdalena Andersson, betonade, innan hon abrupt bytte fot, att ett svenskt Natomedlemskap enbart skulle ”destabilisera läget”.

I dagens Sverige finns det ett skriande behov av stora satsningar för att laga och utveckla den sedan länge eftersatta välfärden. Självklart måste också mångdubbelt större resurser öronmärkas för att genomföra en verklig grön omställning – mänsklighetens ödesfråga. Däremot måste givetvis stora resurser tas från militären. Tänk om exempelvis äldreomsorgen förstärktes med 40 miljarder kronor, istället för att som nu lägga det på sofistikerade och destruktiva fregatter!