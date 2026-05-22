Global Sumud Flotilla anklagar den israeliska krigsmakten för flera fall av våld och sexuella övergrepp mot frihetsberövade deltagare i solidaritetskonvojen som var på väg till Gaza med nödhjälp. Organisationen har inlett rättsliga åtgärder i flera länder.

Global Sumud Flotilla har publicerat bilder som visar blåmärken och andra synliga skador som man menar kommer från misshandel i israelisk fångenskap efter den dramatiska bordningen på internationellt vatten.

Israels högerextreme minister för nationell säkerhet, Itamar Ben Gvir, postade en video på sociala medier som visar hur han förnedrar bakbundna och hjälplösa aktivister.

Bader Alnoaimi från organisationens juridiska team berättar under en digital presskonferens att de har bevis för ”utbrett och systematiskt fysiskt och sexuellt våld” mot solidaritetskonvojens deltagare.

— Flera skador har dokumenterats, varav några så allvarliga att de krävde sjukhusvård. Vi vet också att minst tre deltagare skadades i samband med ingripandet, till följd av att icke-dödliga vapen avfyrades mot deras fartyg, säger Alnoiami.

Global Sumud Flotilla fördömer de israeliska styrkornas agerande och kallar frihetsberövandet av aktivisterna ”en kidnappning”. Organisationen har inlett rättsliga processer mot Israel i flera länder. Däribland Polen, Turkiet, Italien, Spanien och Frankrike.

Alnoiami säger att de identifierat sju personer, vakter på det israeliska Ktziot-fängelset, och tänker ställa dessa till svars för delaktighet i övergrepp mot fängslade aktivister. Global Sumud Flotilla har gjort anmälningar i flera länder och kräver att länderna utfärdar arresteringsorder mot de sju israelerna.

— Vi har mer än 30 team i 30 olika länder, säger Alnoaimi och lyfter fram organisationens internationella samordning. Han menar att detta ger organisationen möjlighet att ställa Israel till svars både nationellt och i internationella domstolar.