Allt fler fattiga i Sverige

▶ 700 000 invånare utan det nödvändiga

▶ En fördubbling på bara fyra år

▶ Ersättningarna måste höjas radikalt

Ledare|Vecka Vecka 47

”Den växande fattigdomen beror på lågkonjunkturen med ökande arbetslöshet och höga matpriser, men också på att det yttersta skyddsnätet, ekonomiskt bistånd, har urholkats. Biståndet blir allt svårare att få och räcker inte längre till – det svenska välfärdssamhället skyddar inte längre människor från fattigdom, än mindre ger det en skälig levnadsnivå”. Så förklarar Stadsmissionen – i sin årsrapport Fattigdomsrapport 2025, från välfärdssamhälle till välgörenhetssamhälle – det skenande armodet i Sverige där den registrerade fattigdomen under en så kort tidsperiod som fyra år har fördubblats. Stadsmissionen lutar sig mot Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökningar som visar att idag har nästan 700 000 (698 000) invånare inte tillgång till det allra nödvändigaste, det som i Socialtjänstlagen rubriceras som ”skälig levnadsnivå”, utan tvingas leva i social och materiell fattigdom. För att åskådliggöra vad denna mängd handlar om kan sägas att det är betydligt fler än invånarantalet i vårt rikes andra största kommun Göteborg. Det ligger till grund för Stadsmissionens slutsats att det välfärdssamhälle, som inte minst utgjorde en sådan stolthet för forna tiders socialdemokrati, inte längre existerar utan har förvandlats till ett välgörenhetssamhälle.

Stadsmissionen vittnar också om att det över tid skett en förskjutning av vilka som ber om dess stöd; från att tidigare dominerats av människor som led av missbruk eller drabbats av psykisk ohälsa ser man idag en tendens av att allt fler som faktiskt har ett arbete, men då kanske i form av deltid-, tim- eller behovsanställning, som en sista utväg känner sig tvingade att söka sig till den. Stadsmissionen uppfattar också att det är ett ökat antal som kommer till den efter att ha upplevt sig utsatta för förnedrande behandling när man vänt sig till Socialtjänsten för att få stöd.

Vad är då Tidölagets recept för att råda bot på detta alarmerande tillstånd? Ja, det kan inte sägas något annat än att man främst sprutar fram förslag och beslut som gör ont ännu värre, som bara vidgar de sociala klyftorna och förvärrar den rådande fattigdomen. Den 1 oktober trädde en ny lag om ekonomiskt understöd vid arbetslöshet i kraft. Redan efter 100 dagar sänks nu stödet från 80 till 70 procent, varefter det efter 200 dagar dras ner till 65 procent och efter 300 dagar blir den som är arbetslös utsatt för en nedtrappning med ytterligare fem procent var hundrade dag. Många kommer inte längre kunna leva på detta understöd utan tvingas vända sig till Socialtjänsten (se även Internationalens ledare 3/10-2025: https://internationalen.se/tidolaget-slar-mot-sveriges-fattiga/ )

För att upprätthålla avståndet mellan de som uppbär arbetslöshetsunderstöd och de som via Socialtjänsten får ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) har Tidölaget även lagt ett förslag om bidragstak, som de själva även gärna vill benämna som en ”bidragsreform”. Det innebär exempelvis att en ensamstående förälder med två barn får 1500 kronor mindre netto i månaden att röra sig med.

Till det ska läggas ett förslag som inte kan benämnas som något annat än en rent rasistisk nyordning. Det handlar om att alla nyanlända till Sverige – från ett land utanför EU eller EES – ska tvingas ”kvalificera sig in i välfärden”. Det sägs här att en person ska ha varit bosatt i Sverige minst fem år under en period av 15 år för att exempelvis ha rätt till bostadsbidrag eller barnbidrag. Sedan uttrycks det i en passus – något otydligt och svävande – att ”en person kan korta sin kvalificeringstid genom viss inkomst av arbete under en viss tid”.

Som sagt var förvärrar bara Tidölagets inriktning den svenska fattigdomen. Men självklart finns det helt andra vägar att gå; det kan sättas in diametralt andra åtgärder mot arbetslösheten än Tidölagets patenterade skattesänkningar, ersättningarna vid arbetslöshet eller sjukdom kan höjas till den nivå på 90 procent som de låg på före 1 juli 1993 och samtidigt kan även försörjningsstödet höjas radikalt. Den första riktigt påkallade uppgiften är dock att vi ger Tidölaget ett glödande rött kort i riksdagsvalet 2026!