Massprotest mot Tidös försök att dra in de permanenta uppehållstillstånden!

66 406. Så många personer har skrivit under namnlistor i protest mot regeringens utredningsförslag om att återkalla alla permanenta uppehållstillstånd för människor med flyktingbakgrund och deras anhöriga.

Inrikes|Karin Fridell Anter, Foto: Ibrahim Khodabakhsh, Tuija Rämö

Enligt utredningen berörs 98 000 – 185 000 personer. En del av dem kan i stället bli svenska medborgare, men upp till 53 000 personer beräknas få sina permanenta uppehållstillstånd omvandlade till tillfälliga, som måste förnyas vartannat år. 15 000 – 28 000 personer ska utredas närmare och riskerar utvisning. Den utredning som föreslår detta presenterades i slutet av september.

Undersköterskan Hussain Monadi, själv hotad av förslaget, startade omedelbart en namninsamling som snabbt har fått stor spridning på sociala medier.

I uppropet skrivs att förslaget är djupt orättvist och skadligt av flera skäl:



* Trygghet och förtroende – Permanenta uppehållstillstånd har getts med löfte om långsiktig trygghet. Att ändra reglerna i efterhand undergräver tilliten till Sveriges rättssystem.

* Integration – För att människor ska kunna etablera sig, lära sig språket, arbeta och bli en del av samhället krävs stabilitet. Tillfälliga tillstånd skapar osäkerhet och försvårar integrationen.

* Mänskliga konsekvenser – Tusentals människor riskerar att leva i ständig oro för att förlora sin rätt att stanna, trots att de redan byggt sina liv här.



Nästan 100 organisationer och företag i hela landet har skrivit under protestuppropet, bland dem Socialdemokrater för tro och solidaritet, Flyktinggruppernas riksråd FARR. Aktivister i Göteborg, Stockholm och Luleå har samlat in namn på gator och torg och ordnat manifestationer. I Karlstad hölls i lördags en demonstration mot förslaget, med talare från arbetsgivare och fack, från kyrkan och Rädda Barnen och från regionen och fyra politiska partier (S, C, MP och V).

I måndags 17/11 samlades en grupp från kampanjen för att överlämna namnunderskrifterna till riksdagen. Tony Haddou från Vänsterpartiet tog emot dem och förmedlade sedan en kopia till migrationsminister Johan Forssell i samband med en riksdagsdebatt. Tony Haddou lade där fram starka argument både mot den föreslagna lagändringen och mot hela regeringens migrationspolitik. Migrationsministern svarade ”god dag yxskaft” med att han inte vill se 163 000 nya flyktingar varje år, så som skedde 2015, och han vägrade erkänna att hans politik framför allt går ut på att kasta ut människor som redan bor och arbetar i Sverige. Han ljög om hur många som berördes av utredningsförslaget – eller hade han kanske inte läst det ordentligt? Och han försökte inte ens svara på frågan om varför integrationen skulle förbättras om man drar tillbaka de permanenta uppehållstånden.

Denna höst har frågor om asylrätt, rättssäkerhet, medmänsklighet och antirasism fått ny aktualitet, inte minst genom det massiva kommunala motståndet mot ”återvandringsbidraget”. Lokala massmedier har presenterat människor som drabbas av den hårda migrationspolitiken och allt fler upptäcker att deras vänner, grannar och arbetskamrater riskerar utvisning. Och många protesterar. Exempelvis har facebookgruppen ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan!” fått 2700 nya medlemmar på två månader.

Namninsamlingen mot utredningsförslaget fortsätter – sprid den så mycket ni kan! Ännu finns det inget regeringsförslag till riksdagen, och remisstiden går ut den 19 december. Uppmana era kommunpolitiker att svara på remissen och tala om att förslaget är oacceptabelt! Tipsa massmedia om hur förslaget drabbar både enskilda flyktingar och deras arbetsplatser, föreningar och vänner! Låt oss tillsammans se till att denna viktiga fråga inte sopas under mattan igen!

Namninsamlingen:

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-forslaget-om-att-omvandla-permanenta-uppehallstillstand-till-tillfalliga

Facebooksida med mera information:

https://www.facebook.com/rorinteput

Internationalens artikel där några av de drabbade berättar:

https://internationalen.se/ror-inte-det-permanenta-uppehallstillstandet/

Bilder: