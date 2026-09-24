Idag och en tid framöver kommer skränets fokus att ligga på Borlänge, där någon kan ha ha fått extrakryss på valsedlar tack vare pengar och bilskjuts till vallokalen. Det är inte svårt att se vilken gudagåva det där måste vara, för inte bara SD apropå ”importerad röstboskap” – utan för partitaktiker i ständig jakt efter något att smeta ner sina konkurrenter om regeringsmakten med, skriver Bodil Carlsson.

Kommentar | Bodil Carlsson

Anders, är det inte något som du och ditt partis ledning har glömt längs karriärvägen? Om det enda man bryr sig om är regeringsmakt och har tappat bort vad makten skall användas till och vem den ska tjäna – då är man i det långa loppet rökt. Om man gör sig till förväxling lik sina motståndare i tal och framtoning och undvikande av sakfrågor, då är man också rökt. Ännu värre – även om det inte bekymrar någon på språng in i partihögkvarteren – politiken själv är rökt. Folk rycker på axlarna när de ser spegelbilder gaffla med varandra. Medelklassperson i dräkt med svensk flaggbrosch, bakgrund på Handels och gift med en professor där? Blond stajlad villaägare på flosklernas catwalk med falukorv i ena näven och kärnkraftssubventioner i den andra? Bonnarutig flanellskjorta med en tidigare karriär som handelsstudent i finansiell ekonomi, lobbyist, jobb på McKinsey och Prime, styrelseordförande och delägare i batteriföretaget Nortical som konkade 2023 utan att styrelsen meddelat om den kommande konkursen? Skillnaden mellan dem börjar bli svår att se.



De politiska proffsen har mera gemensamt med varandra än med sina väljare och just därför växer både de små lokala sakfrågepartierna och skägghögern: de känns annorlunda. De tar upp sånt som proffsen inte pratar om och deras språk är rakt på sak. För småpartierna är det nedlagda akutmottagningar, gruvetableringar nära vattentäkter eller PFAS i kranen; högern lajvar vanligt folk medan de pratar importerad röstboskap och folkutbyte.



När frågade de politiska proffsen sina väljare vad vi tänker om de stora datahallarnas ankomst, vatten- och energikrav? Har ni hört dem prata om vad som händer ifall AI blir nästa stora börschkrasch? Om förberedelser för vad kommande El Niño kan betyda för matproduktionen? Jag blir inte klok på om de är så inbäddade i sina egna sociala nischer att de inte ser något annat än nästa mandatperiod – eller om de helt enkelt tror att resten av oss är för dumma för att göra det.

Daniel Swedin i Arbetet: ”Partier som uppfattar att de inte rider på tidens våg riskerar alltid att anpassa sig till gårdagens stämningsläge. S var länge upptaget av att inte hamna på fel sida av en högervridning i migrationsfrågan.” En sak som de inte var upptagna av är frågan om den växande ekonomiska och sociala ojämlikheten i det här landet som de över allt annat vill ha makten i.



Idag och en tid framöver kommer skränets fokus att ligga på Borlänge, där någon kan ha ha fått extrakryss på valsedlar tack vare pengar och bilskjuts till vallokalen. Det är inte svårt att se vilken gudagåva det där måste vara, för inte bara SD apropå ”importerad röstboskap” – utan för partitaktiker i ständig jakt efter något att smeta ner sina konkurrenter om regeringsmakten med. Aftonbladets rubriker idag handlar nästintill förutsägbart om den kryssades skumma affärer med Somalia. Sant? Kan vara – och ska självklart granskas. Redaktionen har kanske inte funderat på om någon minns tidningens tips från 2016 om hur man hittar bostad i Stockholm.

”/Då kunde/ Annelie Nordström flytta in i en våning på 4 rum och kök på 116 kvadratmeter på Sveavägen 77 i Vasastan. Huset ägs av fastighetsbolaget Polstjärnan som i sin tur ägs av Kommunal och Byggnads. Annelie Nordströms efterträdare på posten som förste vice ordförande i Kommunal, Tobias Baudin – i dag förste vice ordförande i LO – fick en lika stor våning i samma hus i augusti 2011.



Det är svårt att hitta några vanliga medlemmar i Kommunal bland hyresgästerna i fastigheten.



En av de lyckligt lottade som har fått ett hyreskontrakt är däremot det socialdemokratiska stjärnskottet från Sigtuna kommun, Anders Johansson, 39. Han har suttit i partistyrelsen och är nu vd för socialdemokraternas spelbolag Kombispel.



Sommaren 2013 fick han en nybyggd vindsvåning med takterrass. Standarden är hög och våningen har flera exklusiva detaljer, utsikt över taken i innerstaden och en yta på 164 kvadratmeter.

August Palm i sina skräddarkläder står staty utanför LO-borgen på Norra Malmtorget i Stockholm. Dags att ersätta honom med en mellanskiktare i ljusblå dräkt , SAP?

Eller dags att plocka bort pengarna ur politiken?