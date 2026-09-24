Nooshi Dadgostar om Borlänge – Kan inte se att det påverkar regeringsbildningen

Efter flera dagars tystnad har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar uttalat sig om den misstänkta röstfuskhärvan i Borlänge.

I en exklusiv intervju med Aftonbladet säger hon att tystnaden har berott på att V-ledningen velat vänta på att en utredning ska visa vad som faktiskt hänt. Ingen är delgiven misstanke om brott.

Inrikes|Erik Edlund

– Det är ju viktigt att alla i Borlänge och i Sverige vet att det går rätt till. Och därför är det ju så viktigt att ge den här utredningen lugn och ro, säger hon.

Hon tror inte att misstankarna kommer störa förhandlingarna inför regeringsbildningen.

– Jag kan inte se att det påverkar på det sättet, säger hon och tillägger att det rör sig om få röster.

Enligt uppgifter i DN har tre personer i Borlänge riktat in sig på särskilda grupper och gett dem pengar och försett dem med förkryssade valsedlar för att de ska rösta på den utpekade kandidaten Mohamed Abdukardir Ali. Det har också förekommit uppgifter om att personer har skjutsats till vallokalerna för att rösta på kandidaten. Av uppgifterna är uppgifterna om kontant betalning allra allvarligast. Varken förkryssade valsedlar eller skjuts till vallokaler är i sig olagliga.

Vänsterpartiet uppger att Mohamed Abdukardir Ali tagit en ”timeout”. Det betyder att han ska vara ledig från riksdagsarbetet för att invänta utredningen.