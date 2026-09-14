”Är den högerradikala trenden bruten?”

Bilderna från SD:s valvaka i SVT:s sändningar under valnatten visade begravningsstämning. De samlade sverigedemokraterna satt tysta och tittade ner i sina mobiler, och feststämningen hade helt uppenbart kommit av sig. Sverigedemokraterna hade för första gången backat i ett riksdagsval.

Inrikes| Erik Edlund

Det preliminära valresultatet visar att SD tappat nästan tre procentenheter jämfört med valresultatet från 2022, och blivit mindre än Moderaterna. Partiet tappar bland annat stöd i Skåne, där man traditionellt har varit starka.

– Otroligt deppigt, säger riksdagsledamoten Richard Jomshof (SD) till DN. Han tillägger att vissa av partiets kärnväljare är besvikna över eftergifter i Tidösamarbetet.

Partiledaren Jimmie Åkesson försöker ändå vara positiv när han kliver upp på scenen på SD:s valvaka. Han säger att han ändå känner sig som en vinnare. Han påtalar att valrörelsen visat att det sociala stigmat runt partiet har försvunnit.

– Det är många som inte längre är rädda för att säga att man är sverigedemokrat.

Nu hoppas många sverigedemokrater på att de sena utlandsrösterna ska rädda dem. Partiet har satsat stort på att kampanja i Thailand och andra länder med många utlandssvenskar. Utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknas den 16 september.

Siffror från SVT visar att SD tappat flest väljare till Moderaterna, och även till Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. En del sverigedemokrater tycks också hs stödröstat på Liberalerna för att rädda deras plats i riksdagen.

SD har också tappat röster till mindre partier höger om SD, som bland annat Örebropartiet och Alternativ för Sverige.

”Grattis alla mentalhandikappade småpartiröstare! Kul!” skrev riksdagsledamoten Josef Fransson syrligt på sociala medier.

”Är den högerradikala vågen bruten?” undrar Expos Daniel Poohl. ”Man skulle kunna önska sig att SD:s tillbakagång är en reaktion på partiets aggressiva politik mot invandrare.” skriver Poohl. Han tillägger att man också kan göra tolkningen att de andra tidöpartierna som nu ökat vunnit på att ta över delar av SD:s världsbild och retorik. ”Då behövs inte Jimmie Åkesson lika mycket längre.”