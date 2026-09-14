Vänsterpartiet – ”Vi ska ingå i regeringen”

Vänsterpartiet stärker sin position efter valet och ligger i nuläget på 8,2 procent. Partiet står fast vid att man vill ingå i en S-regering – något Centerpartiet, som fått 7,1 procent, säger nej till.

Inrikes|Åsa Mattsson

– Vi har varit tydliga mot väljarna. Deras röster ska räknas precis som alla andras och vi vill gå in i en regeringskonstellation, säger V:s partisekreterare Maria Forsberg i SVT:s Morgonstudion nu på morgonen.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger sig däremot inte vara orolig över de röda linjer som C och V dragit upp.

– Det är klart att det inte blir lätt, men det har det aldrig varit för oss, säger han om en regeringsbildning i SVT:s morgonstudion.

– Jag känner mig helt trygg med att vi kommer att lyckas nu.

Klockan 21.47 presenterade SVT sin omtalade superprognos och den visade att de rödgröna ledde med bara ett mandat: 175 mot 174.

Under natten inträffade sen vad Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med inriktning mot valforskning, kallar ”mandatpingis”. Klockan 03.22 tog Vänsterpartiet ytterligare ett mandat på Moderaternas bekostnad i prognosen. 176-173. Några minuter senare svängde det tillbaka. 175-174 igen. Vid 03.53 tog V tillbaka det igen. 176-173 ännu en gång.

Det preliminära valnattsresultatet kommer att kompletteras på onsdag efter räkning av ännu inte rapporterade utlandsröster och förtidsröster. Henrik Ekengren Oscarsson sa till Aftonbladet vid 2-tiden att han var övertygad om att ledningen för de rödgröna skulle hålla.

– Jag känner mig ganska säker men man ska ha respekt för att alla röster måste räknas. Det kan ta till på torsdag lunch. Det är 50 000-60 000 röster som ska räknas.



Ett viktigt skäl till att Vänsterpartiet gick fram i valet, med cirka 1,4 procentenheter och fem riksdagsmandat totalt, beror enligt en genomgång i DN på att partiet gått tydligt framåt i utsatta områden.