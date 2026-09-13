Låt inte högern vinna valet

Få iväg ”Varje moster, varje granne, varje kollega, varje bekant” till vallokalerna. Det manar Nooshi Dadgostar Vänsterpartiets tusetals medlemmar inför valdagens storsatsning på att öka valdeltagandet i områden där det är lågt.

Inrikes | Erik Edlund

”Mycket tyder på att högern vinner imorgon – om vi inte alla hjälps åt”. Det varnar Nooshi Dadgostar (V) i ett utskick till partiets medlemmar under lördagen, dagen innan valdagen.

Dadgostar skriver att de senaste opinionsmätningarna visar att regeringspartierna och Sverigedemokraterna börjar komma ikapp de röd-grönas försprång.

Hon skriver att valet 2022 var otroligt jämt, och att det skiljde bara 44 000 röster mellan blocken.

”I en av fredagen mätningar skiljer det nu 19 400 röster mellan Tidöpartierna och de rödgröna.”

V-ledaren uppmanar alla partimedlemmar att ta till vara de sista timmarna innan vallokalerna stänger, och att få iväg ”Varje moster, varje granne, varje kollega, varje bekant” till vallokalerna.

”Imorgon är vi tusentals som kampanjar i områden med lågt valdeltagande” skriver hon.