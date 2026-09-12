”Sverige behöver mer kärnkraft!” – Internationalen ger svar på tal

En av de saker som håller ihop Tidölaget är den närmast religiösa tron på kärnkraft. Det finns ingen gräns för hur mycket de är beredda att subventionera denna och sabotera alternativen. Internationalen ger Svar på tal.

Svar på tal | Internationalen

”Sverige behöver mer kärnkraft”

I fyra år har Tidöregeringen fördröjt och saboterat mängder av investeringar i klimatomställningen.Svaret på alla problem har varit: ”Sverige behöver mer kärnkraft”. In i det sista har de försökt binda upp nästa regering till kostsamma investeringar i reaktorer som bara finns på pappret.

Och det enda de lyckats göra i praktiken är ett hemligt avtal om minireaktorer som inte finns i produktion. Det är ingen slump. Det bästa argumentet mot Tidöpartiernas kärnkraftsdrömmar är verkligheten. Skälet till att det inte byggs kärnkraft idag är inte politiskt utan för att det är olönsamt för kraftbolagen. Den förnybara elen är helt enkelt billigare, säkrare och kan byggas ut väldigt mycket snabbare. Och alla vet att den fungerar.

Kärnkraften är dyr, ineffektiv och tar väldigt lång tid att bygga. Bara fyra av totalt 44 länder i Europa bygger nya kärnkraftverk: Storbritannien har byggt på samma två reaktorer sedan 2017 och de är långtifrån färdiga, trots fördubblade kostnader. Övriga länder är Slovakien, Turkiet och Ungern.

Riskerna och problemen med kärnkraften är välkända. Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima visar att det aldrig går att utesluta ett stort haveri. Och runt kärnkraften finns otaliga problem, uranbrytningen med dess enorma miljöpåverkan, avfall som ska lagras säkert i hundratusentals år, kopplingen till atomvapenspridning och så vidare. Inget försäkringsbolag har någonsin gått med på att försäkra ett kärnkraftverk fullt ut. Kostnaderna vid en olycka är så enorma att det alltid är staten som måste stå för räkningen.

Att någon skulle komma på tanken att bygga kärnkraft utan stort statligt stöd är i dagsläget otänkbart. Det är därför regeringen drivit igenom om att staten ska kunna bidra med lån för ny kärnkraft på upp till 300 miljarder kronor. Dessutom ska ägaren garanteras ett säkrat pris för den el som produceras i upp till 40 år från driftstarten. Om inte elpriserna stiger kraftigt kommer skattebetalarna att få betala ut mycket stora subventioner till kärnkraftsbolaget, utöver vad de redan betalar via elräkningen. Upp till 400 miljarder kronor! Samtidigt har kostnaden för förnybar el sjunkit kraftigt under ett antal år och kommer att fortsätta nedåt. Ändå ska alltså staten garantera kärnkraftsbolagen ett högre pris på el om femtio år!

Att bygga kärnkraftverk är inte bara dyrt och tar lång tid. De få nya kraftverk som byggs blir nästan undantagslöst försenade och betydligt dyrare än planerat. Regeringen har skrivit ett hemligt avtal om små kärnkraftverk, så kallade SMR-reaktorer. Detta är än så länge bara en skrivbordsprodukt, ännu finns inga SMR-reaktorer i drift i västvärlden. Världens hittills största projekt för SMR, det amerikanska NuScale som skulle bygga sex enheter i delstaten Utah, lades ned i november 2023.

Kärnkraftsförespråkarna har alltid överskattat hur mycket el som behövs. Elprognosutredningen 1974 förutspådde att Sverige år 2000 skulle förbruka 350 TWh. Idag ligger siffran på 135 TWh och går sakta men säkert ner. Idag säger regeringen att Sverige kommer att behöva 300 TWh per år 2045…

Och för säkerhets skull: Det råder ingen elbrist i Sverige. De få gånger Sveriges enda oljekraftverk, i Karlshamn, startats de senaste tio åren har det berott på att elpriserna varit så höga i Europa att det gått att tjäna pengar på att elda olja. Inte på elbrist i Sverige.

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