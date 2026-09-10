”Den svenska integrationen är misslyckad” – Internationalen ger svar på tal

Inget påstående i den svenska politiska debatten har upprepats oftare – och varit falskare – än det om ”den misslyckade integrationen”. Internationalen ger svar på tal.

Svar på tal | Internationalen

”Den svenska integrationen är misslyckad”

Påståenden om att Sverige misslyckats med att ”integrera” invandrare har varit en självklar utgångspunkt i debatten under lång tid och kraftigt påverkat både opinionen och den förda politiken.

Ett vanligt mått på integration är arbetslöshet, om en viss grupp har hög arbetslöshet anses det ofta betyda att den är dåligt “integrerad” och eftersom invandrare är mer arbetslösa än infödda är de inte integrerade, så lyder resonemanget. Detta har blåsts upp till huvudproblemet i svensk politik och har gjort att partier ständigt bjuder över varandra i att ha den hårdaste invandringspolitiken. Och visst är arbetslöshet ett problem, liksom att den är större bland utlandsfödda. Men det kräver bara en snabb blick på statistiken för att plocka ner problemet till rimliga proportioner och framför allt för att se åt vilket håll utvecklingen gått. De som invandrar till Sverige har nämligen för varje år sedan 90-talet kommit i arbete allt snabbare. För flyktingar och anhöriga som kom 1999 tog det i genomsnitt 15 år att komma upp i en sysselsättningsgrad på 60 procent. För motsvarande grupp som kom 2019 hade tiden minskat till fem år. Och så ser det ut från år till år! Sverige har alltså haft en stadigt och snabbt förbättrad integration på arbetsmarknaden, tvärtemot vad bluffpolitikerna hävdat och byggt sin politik på. Det har för det mesta fått stå oemotsagt, detta trots att siffrorna funnit tillgängliga för alla som varit intresserade. I våras blev det en del rabalder när Finanspolitiska rådet kritiserade regeringens finanspolitik. För den som gjorde sig omaket att läsa rådets rapport fanns där också just dessa siffror om den allt mer framgångsrika integrationen, som skulle kunnat kullkasta hela debatten om invandring. Men detta nådde inte ens fram till tidningarnas notisspalter. Ännu mindre påverkade det den politiska debatten. En politik som tar sin utgångspunkt i ”misslyckad integration” baserar sig på en bluff och handlar i själva verket om något helt annat: en rasistisk politik för att splittra arbetarklassen och motivera en allt mer inhuman migrationspolitik.