År 1993 grundades företaget NVIDIA av Jensen Huang. Företaget gjorde grafikprocessorer och chipsets till moderkort. Från 2022 var en växande del microchips till företag inom AI-sektorn. Omsättning, vinst och börsvärde ökade kraftigt. Det blev ett av de största företagen i världen sett till börsvärde. Företaget har ungefär 42 000 anställda.

Kommentar | Anders Fraurud

Men så avslöjades att Jensen Huang hade (haft) en ”affär” med en kvinna som misstänktes vara kinesisk spion. Då fick han sparken som vd från NVIDIA.

Plötsligt ville då människor som köpt aktier i NVIDIA inte längre ha dessa aktier. Fredagen den 20 november hade aktien fallit med 40 procent.

Men USA:s president Donald Trump har köpt (och sålt) mycket aktier hos NVIDIA. Sedan han blev vald till president för andra gången har han köpt och sålt NVIDIA-aktier över 100 gånger till ett värde av mellan 27 och 97,5 miljoner dollar, enligt CNBC. Så Trump ringde till styrelsen för NVIDIA. Han beskrev detta på sitt typiskt skamlösa sätt som: ”I made the deal”.

Jensen Huang fick tillbaka jobbet som vd. Och aktien rusade åter i höjden. Den ökade med ungefär 30 procent eller 9000 miljarder kronor, mer än hela Sveriges BNP.

Trump själv tjänade nästan 150 miljoner kronor på detta. Ett av många tydliga exempel på den korrupta karaktären hos Trump-regimen.

Men går det egentligen att förstå hur värdet på ett företag kan förändras upp eller ner med summor som är större än Sveriges BNP?

För samtidigt med dessa enorma upp och nedgångar på börsen så har ju inte den produktion som utförs av företagets 42 000 anställda ändrats på något motsvarande sätt. Det finns liksom inget samband med värden som går att förstå.

Kanske bör vi inte heller förstå det på annat sätt än som det vansinniga kasinospel som det är. Ett spel som drivs att människor med mycket pengar, där småspararna är utan inflytande. Ett spel som hindrar långsiktigt tänkande om viktiga val av vad som ska produceras i samhället. I det här fallet inom AI-branschen som verkligen kan ifrågasättas.

Börsvansinnet är helt enkelt en spegel av kapitalismens orimligheter.

BIld: Jensen Huang