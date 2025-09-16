Batteriföretag får dispens för gift- stor oro i Eskilstuna

Kemikalieinspektionen har gett det kinesiska företaget Senior Materials ny dispens att använda det förbjudna ämnet metylenklorid i sin fabrik i Eskilstuna. Ämnet är direkt dödligt vid inandning och kan på sikt orsaka cancer, njurskador och demens.

Inrikes|Erik Edlund

Senior Materials använder metylenklorid vid produktion av separatorfilm för litiumbatterier. Kemikalien är förbjuden i Sverige sedan 1996. Men det går att söka dispens från Kemikalieinspektionen (KEMI). Det är en sådan dispens Senior Materials nu har fått.

Kemikalieinspektionens prövning gäller risker i arbetsmiljön för Seniors anställda.

— Metylenklorid är ett ämne som misstänks vara cancerframkallande och kan skada vid hudkontakt eller inandning. Därför ställer vi strikta krav på uppföljning av exponering av metylenklorid i arbetsmiljön och har möjlighet att återkalla dispensen, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen till Dagens Arbete.

Dispensen gäller för 1280 ton metylenklorid från och med början av oktober fram till september 2027. Det tidigare beslutet som löpte ut i maj i år gällde 2770 ton.

Senior Materials kommunikationsansvarige Cecilia Vallin välkomnar Kemikalieinspektionens beslut.

— Beslutet visar att vi kan säkerställa en säker och effektiv verksamhet samtidigt som vi levererar produkter av högsta kvalitet, säger hon till SVT Sörmland.

Efter sex månader ska en uppföljning göras där man undersöker effekterna av exponering av metylenklorid i arbetsmiljön.

Den progressiva lokaltidningen E-folket skriver att kemikalieinspektionens beslut har väckt stor oro bland eskilstunaborna.

Föreningen Stoppa skadliga utsläpp av miljögifter (SSUAM) väntas överklaga beslutet. Många hoppas också att Eskilstuna Kommun kommer agera. Våren 2025 skickade kommunstyrelsen en skarp skrivelse till Kemikalieinspektionen, där man motsatte sig användandet av metylenklorid i Eskilstuna.

Diskussionen om de giftiga utsläppen i luften eskilstunaborna andas är långt ifrån över.