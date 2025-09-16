Varje onsdag: Manifestation för Ukraina

Stockholm Fria Ukrainas plats
Sommaruppehåll efter midsommar och återstart för läsåret 2025/26 den 20 augusti.
Under banderollen Ryssland ut ur Ukraina! har organisationer och privatpersoner varje onsdag sedan den ryska invasionen i Ukraina inleddes den 24 februari 2022 samlats utanför Rysslands ambassad i Stockholm med kravet att de ryska stridshandlingarna upphör och att landet drar tillbaka sina styrkor.
Aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina har av Svenska FN-förbundet tilldelats priset Årets FN-vän. Priset delades ut i samband med firandet av FN-dagen 24 oktober 2023 i Stockholms konserthus i närvaro av biståndsminister Johan Forssell.
Tid: Onsdagar kl 12.30
Plats: Fria Ukrainas plats, Stockholm
Välkommen att delta vid den partipolitiskt och organisatoriskt oberoende manifestationen onsdag kl 12.30 vid Fria Ukrainas plats utanför Rysslands ambassad i Stockholm.
Manifestationerna genomförs med stöd av Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet ST och Kommunal.
Vi ses på onsdagar vid FN-förbundets flagga!