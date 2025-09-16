Varje onsdag: Manifestation för Ukraina

Stockholm Fria Ukrainas plats

Sommaruppehåll efter midsommar och återstart för läsåret 2025/26 den 20 augusti.

Under banderollen Ryssland ut ur Ukraina! har organisationer och privatpersoner varje onsdag sedan den ryska invasionen i Ukraina inleddes den 24 februari 2022 samlats utanför Rysslands ambassad i Stockholm med kravet att de ryska stridshandlingarna upphör och att landet drar tillbaka sina styrkor.

Aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina har av Svenska FN-förbundet tilldelats priset Årets FN-vän. Priset delades ut i samband med firandet av FN-dagen 24 oktober 2023 i Stockholms konserthus i närvaro av biståndsminister Johan Forssell.

Tid: Onsdagar kl 12.30

Plats: Fria Ukrainas plats, Stockholm

Välkommen att delta vid den partipolitiskt och organisatoriskt oberoende manifestationen onsdag kl 12.30 vid Fria Ukrainas plats utanför Rysslands ambassad i Stockholm.

Manifestationerna genomförs med stöd av Akademikerförbundet SSR, Fackförbundet ST och Kommunal.

Vi ses på onsdagar vid FN-förbundets flagga!