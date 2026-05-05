Ben-Gvir firade 50 med hängsnare-tårta

Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir gratulerades på sitt 50-årsfirande med en tårta dekorerad med en förgylld snara och texten ”ibland blir drömmar besannade”. Dekorationen är en tydlig hänvisning till den kritiserade nya lagen som ger utvidgade möjligheter att döma palestinier till dödsstraff i militärdomstolar. En lag som Ben-Gvir var aktiv i att driva igenom i parlamentet.

Utrikes|Erik Edlund

Bland gästerna på Ben-Gvirs födelsedagsfest syntes politiker, högerextrema aktivister och högt uppsatta företrädare för israelisk polis, enligt Times of Israel.

Den israeliska tidningen Haaretz, som ofta är kritisk mot den egna regeringen, menar att det kontroversiella bakverket är en distraktion för att avleda uppmärksamheten från lagen den representerar och alla kontroverser kring Ben-Gvirs kritiserade ledarskap. Tidningen skriver att Ben-Gvir vill ”styra om berättelsen mot sina rasistiska segrar” och att världen inte borde låta sig luras.

