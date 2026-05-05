Dödshot mot Thiago Ávila och Saif Abukeshek

Jurister vid människorättscentret Adalah bekräftar att staten Israel systematiskt använder tortyr mot personer som fördömer folkmordet och den kriminella blockaden av Gaza. Enligt Adalah, som nyligen fått tillträde till det israeliska häktet Shikma, har de två internationalisterna nu genomfört sex dagar av hungerstrejk samtidigt som de hålls i total isolering.

Alex Fuentes

Gripandet skedde på internationellt vatten, med den grekiska regeringens medverkan, när de deltog i Global Sumud Flotilla – en civil och fredlig insats för att utmana blockaden av Gazaremsan. Ytterligare 183 personer utsattes för misshandel och överlämnades till grekiska myndigheter 40 timmar senare.

Vittnesmål som samlats in av advokaterna Hadeel Abu Salih och Lubna Tuma tecknar en djupt oroande bild. Thiago Ávila uppges ha utsatts för förhör som varade upp till åtta timmar, under vilka han mottog explicita hot: antingen skulle han “dödas” eller tillbringa “100 år i fängelse”. Både Ávila och Abukeshek hålls under konstant belysning dygnet runt – en metod som experter beskriver som psykologisk tortyr, avsedd att orsaka sömnbrist och desorientering. Adalahs juridiska team framhåller att ”hela processen är full av oegentligheter” och att Israel saknar jurisdiktion över utlänningar som gripits på internationellt vatten.

Därtill transporteras aktivisterna med förbundna ögon, även vid medicinska undersökningar – en praxis som människorättsorganisationer betraktar som ett flagrant brott mot medicinsk etik och internationella normer för behandling av frihetsberövade. Långt ifrån ett isolerat fall förstärker denna händelse återkommande anklagelser om att Israel systematiskt använder tortyr och andra tvångsmetoder. För Adalah är budskapet tydligt: målet är att kriminalisera internationell solidaritet och avskräcka varje försök till oberoende humanitärt bistånd.

Samtidigt växer det internationella trycket för att kräva ett omedelbart och villkorslöst frisläppande av Thiago Ávila och Saif Abukeshek. I en tid av ökande global ifrågasättning sätter detta fall åter ljuset på den kriminella blockaden av Gaza, det folkmord som den sionistiska staten driver fram och hyckleriet hos dem som vill framställa Israel som ”Mellanösterns demokrati”.

Från Global Sumud Flotilla och många propalestinska organisationer, människorättsgrupper, fackliga organisationer och andra runt om i världen fortsätter uppropen till mobilisering och politiskt tryck på regeringar tills Thiago och Saif har frisläppts. Saif Abukeshek har både spanskt och svenskt medborgarskap, men den svenska regeringen gör inget. Vissa bilder etsar sig fast i historien. På ett fotografi från fångenskapen syns Thiago Ávila göra motstånd genom att med händerna visa den numera välkända symbolen för global antikapitalistisk kamp: vi ska segra.