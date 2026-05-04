Saif Abukeshek och Thiago Ávila har kidnappats av israeliska styrkor på internationellt vatten, nära Kreta, där de deltog i den civila hjälpinsatsen Global Sumud Flotilla på väg mot Gaza. De fördes med våld till fängelset Shikma i Ashkelon efter en aktion som saknar varje grund i internationell rätt.

Opinion | Alex Fuentes

Den 1 maj slog Global Sumud Flotilla larm om att Saif Abukeshek utsatts för tortyr ombord på ett israeliskt militärfartyg. Vittnesmål från deltagare beskriver hur hans skrik ekade genom fartyget medan han utsattes för systematiska övergrepp, isolerad från de andra. Thiago Ávila vittnade senare, genom sina advokater vid människorättscentret Adalah, om “extrem brutalitet”: han släpades längs golvet, misshandlades så svårt att han förlorade medvetandet vid två tillfällen.

Abukeshek hölls bunden, med ögonbindel, tvingad att ligga med ansiktet nedåt från gripandet fram till ankomsten till Israel. Detta är inte bara ett övergrepp – det är ett brott. Gripandet skedde långt utanför Israels territorialvatten. Det handlar om en handling som bryter mot internationell rätt och grundläggande mänskliga rättigheter.

Den 2 maj fördömde Brasiliens och Spaniens regeringar i ett gemensamt uttalande kidnappningen. De konstaterade att Israels agerande är “uppenbart illegalt”, utgör en förolämpning mot internationell rätt och kan prövas i internationella domstolar. Global Sumud Flotilla är tydlig: de gripna är civila aktivister på ett humanitärt uppdrag – inte kombattanter. Ändå hålls de nu som gisslan.

Vi kräver:

Omedelbar frigivning av Saif Abukeshek och Thiago Ávila

Internationell intervention – särskilt från EU och berörda regeringar

Att Sveriges regering omedelbart sluter upp bakom Spaniens och Brasiliens krav

Att försöka misstänkliggöra Abukeshek genom vaga anklagelser om “kopplingar” till terrorstämplade organisationer följer ett välkänt mönster: varje röst som protesterar mot Israels krig i Gaza kriminaliseras. Samma typ av anklagelser har riktats mot Greta Tunberg och offentliga personer världen över.

Det räcker nu. Benjamin Netanyahus brutalitet måste stoppas. Det är av yttersta vikt att den svenska regeringen agerar. Att tiga är att acceptera. Att inte agera är att medverka. Saif Abukeshek och Thiago Ávila är måltavlor för samma våldsapparat som dagligen angriper det palestinska folket. Deras frihet är en del av samma kamp.

Frihet för Thiago Ávila och Saif Abukeshek!

