Ska politiker styra åklagare? Den 1 april gick regeringen vidare med ett lagförslag om skärpt regelverk för brottsutvisningar. Gränsen för utvisning föreslås sänkas från sex månaders fängelse till alla straff strängare än böter.

Tidöregeringen vill också styra åklagarna så de alltid ska vara tvungna att yrka på utvisning i alla fall där straffet kan bli mer än böter, även i fall där åklagaren är säker på att domstolen inte kommer döma personen till utvisning.

Kommentar | Patrik Olofsson

Frustrationen kring Tidö-regeringens ”paradigmskifte” i rättspolitiken kokar bland jurister i Sverige och har bland annat resulterat i uppropet #JuToo.

Tidö-regeringen har ju tidigare, 2023, ändrat i lagstiftning och sänkt riktvärdet när åklagare kan yrka på utvisning från 12 månaders fängelse till 6 månaders fängelse.

Ironiskt nog byggde det på ett socialdemokratiskt lagförslag från 2022, som Socialdemokraterna hoppades skulle desarmera högersidan inför valet 2022. Det hade dock motsatt effekt. Det banade bara vägen för mer långtgående förslag från det som skulle bli Tidö-regeringen.

Triangulerandet hoppar inte sällan upp och biter en i rumpan.

Rättspolitik eller signalpolitik

Vad har det haft för brottsbekämpande effekt? Har kriminaliteten minskat? Nej, naturligtvis inte och Tidöregeringens rättspolitik har väldigt lite med brottsbekämpning att göra. Allt handlar om signalpolitik och valvinst 2026. Och ”hårdare tag” (oavsett vad) mot invandrare är tyvärr något Tidöregeringen identifierat som en valvinnande strategi.

Anledningen till att man vill sänka riktmärket för utvisning från 6 månaders fängelse till ”allt strängare än böter” är inte för minska brottsligheten. Man var missnöjd med att sänkningen från 1 års fängelse till 6 månaders fängelse gav för få utvisningar; bara några hundra. Men frågan är om ökade utvisningar är vettigt som ett rättspolitiskt mål.

Ett annat problem med att döma till utvisningar är att så få går att verkställa. De EU-medborgare som döms till utvisning går i regel att utvisa, medan man gentemot länder utanför EU ofta stöter på verkställighetshinder – många gånger p g a länderna vägrar att ta emot personerna.

Samarbete med ljusskygga regimer

Det är väl i det ljuset man ska se regeringens samarbete med en del ljusskygga regimer som i Somalia och Syrien där enorma summor i ”bistånd” har förts över om de som motprestation tar emot utvisningar från Sverige.

Till Somalia har Sverige fört över ca 100 miljoner kronor (varav 16,5 miljoner direkt till premiärministern) och för de pengarna har Somalia tagit emot 14 utvisningsdömda.

I november 2025 var biståndsminister Benjamin Dousa (M) och migrationsminister Johan Forssell (M) nere i Syrien och diskuterade med den nya regeringen vars största gruppering är Hayat Tahrir al-Sham som tidigare samarbetade med al-Qaida.

Utöver 1,2 miljarder i bistånd ska de få 295 miljoner extra om de tar emot utvisningsdömda från Sverige. Syrien tog emot 40. I praktiken betalade man ut 35 miljoner per utvisad.

Om man vill förstå hur glödande hett hatet är mot invandrare är, är det bara att titta på de resurser de är beredda att lägga på utvisningar och med vilka ljusskygga regeringar man är beredd att muta/kohandla med.

För en bråkdel av dessa pengar skulle man kunna hålla dem inlåsta i tid och evighet i Sverige.

Ständig ackumulation av utvisningsdömda

Men ändå kan bara hälften av alla som döms till utvisning få domar som kan verkställas. Det här gör ju att det är en ständig ackumulation av människor som har utvisningsdomar över sig och kan ha dem över dig livet ut. En dom gäller ju tills den verkställs.

Det finns inga officiella siffror, men det uppskattas vara drygt 1 000 personer som dömts till utvisning som inte går att verkställa som läget är nu. Och siffran ökar för varje år.

Slutligen är det inte så enkelt att göra ”alla straff strängare än böter” utvisningsgrundande. Det är lätt att tro att ”alla straff strängare än böter” är fängelse. Men det kan också inkludera fotboja, skyddstillsyn, samhällstjänst och även de mellan 15-18 (snart 13-18) som döms till ungdomsvård kan också kvalificera sig för påtvingade utvisningsyrkanden från åklagaren.

Till detta ska också läggas att ”bristande vandel” nu kommer att bli utvisningsgrundade i sommar. Det kan handla om någon som jobbat svart (vilket bara invandrare gör?) eller någon som bryter mot den kommunala ordningsstadgan och dricker en öl på en parkbänk (vilket bara invandrare gör?).

Det har skett en oerhörd glidning då tidigare man dömde utländska medborgare till utvisning för att skydda staten; det handlade om spioneri, terrorism, till dagens situation då det räcker med ”driving while black”.

Det rättspolitiska syftet är inte längre brottsbekämpande eller att skydda staten från konkreta hot. Handlar om att utvisa invandrare och ge det en juridisk fernissa så kan det kanske lura någon att det handlar om något annat en rå rasism.

