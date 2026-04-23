Mänskliga rättigheter för alla – inte bara de ”duktiga”!

Tänk om Zarah hellre hade festat än pluggat och Nikolaj gärna spelat dataspel? frågar Karin Fridell Anter apropå regeringens omänskliga migrationspolitik.

Kommentar|Karin Fridell Anter

Tonårsutvisningarna – ja det är helt förfärligt. Det handlar om människor som var barn när de kom till Sverige och nu utvisas till länder där de inte känner någon och kanske inte ens kan språket. Och äntligen har både massmedia och stora delar av svenska folket fått upp ögonen för hur omänsklig Tidölagets migrationspolitik är.

Tidningarna berättar om Zarah och Nikolaj som är duktiga i skolan, har många vänner, talar perfekt svenska och vill bli läkare eller lärare. I SVT:s Agenda pratar Nooshi Dadgostar om hur fel det är att utvisa duktiga och skötsamma människor som vi har investerat i. Men här är det något som känns väldigt fel. Som om rätten att leva i Sverige i villkorad och bara gäller den som är duktig och skötsam.

Men tänk om Zarah hellre hade festat än pluggat och ibland råkat vakna upp i fel säng? Eller om Nikolaj hade vägrat gå till skolan och i stället suttit ensam med dataspel nätterna igenom. Beteenden som är ganska vanliga bland tonåringar i Sverige. Betyder det att det vore rätt att utvisa dem?

Nej!! Zahra och Nikolaj borde självklart få stanna i Sverige, men inte för att de är duktiga och pratar bra svenska. De ska få stanna för att det handlar om mänskliga rättigheter, som gäller alla, ”skötsamma” eller ej. Och det handlar om rättssäkerhet. När de flyttade hit med sina föräldrar tog alla för givet att föräldrarnas uppehållstillstånd också skulle gälla dem. Att de sedan ska kastas ut när de blir myndiga är ett svek från den svenska staten.

Motsvarande gäller arbetskraftsinvandrarna och spårbytarna. Vi läser om Olga och Mehmet som sedan många år gör hjältemodiga insatser inom åldringsvården och naturligtvis inte borde utvisas. Men samma sak borde gälla Fatima som är långtidssjuk efter en bilolycka, och Alex som förlorade sitt lagerjobb när arbetet lades över på AI-styrda robotar. De är inte ”nyttiga”, de bidrar inte till Sveriges ekonomi – men de har byggt sina liv här, och de har mänskliga rättigheter.

Ännu mer groteskt blir det när de som söker asyl börjar bedömas efter sin ”skötsamhet” och ”möjlighet till anpassning”. Enligt den ”vandelslag” som regeringen har presenterat kan en person nekas asyl eller få sitt uppehållstillstånd indraget om hen beter sig på ett sätt som anses olämpligt eller har kontakter i fel kretsar. Men asylrätten är reglerad i internationell lag och handlar om att ge skydd åt den som behöver det, alldeles oavsett hur hen väljer eller tvingas att leva sitt liv.

Till och med de kvotflyktingar som hänvisas hit av FN ska väljas ut med tanke på möjligheter till integration i Sverige. Enligt Migrationsverket prioriterar man egenskaper som ”driftighet, utbildning och arbetserfarenhet” och bedömer också personens värderingar.

Som om asylen vore till för att Sverige skulle få hit användbara arbetare och lättanpassade samhällsmedlemmar. Mera cyniskt än så kan det knappast blir!

Alltså: Det är väldigt bra att många reagerar mot utvisningspolitiken. Men våra protester måste bygga på en grundläggande solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter. Inte bara för de ”nyttiga” utan för alla!

Kampanjen För en human migrationspolitik ordnar manifestationer under våren och ett seminarium under Almedalsveckan. Följ hemsidan för närmare info och kontakta mig om du vill vara med!

Bilden: När det gäller de aktuella tonårsutvisningarna och även andra delar av Tidöregeringens omänskliga migrationspolitik, har även vänstern ofta lyft fram att det är väldigt duktiga, flitiga och skötsamma personer, som kan bidra till Sverige, som nu utvisas. Det finns allvarliga fel med det resonemanget, menar Karin Fridell Anter från kampanjen för en human flyktingpolitik, i den här artikeln.

