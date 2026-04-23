Efter Israel-råttinvasion i Gaza

Gazaremsan står inte längre inför en konventionell humanitär kris; Den har gått in i en farlig fas av omfattande hälso- och miljökollaps som hotar livet för alla som är kvar. Efter händelserna den 7 oktober och det förödande kriget tvingas tusentals familjer att bo i tillfälliga tält efter att ha förlorat sina hem. Med månaderna som gått begränsas lidandet inte längre till matbrist, vattenbrist eller vardagens hårdhet. En ny fara har börjat smyga sig tyst in i människors liv varje natt: spridningen av råttor och vesslor bland tälten.

Mallak Abuhamda

I de provisoriska läger som sträcker sig längs städernas och kustområdenas kanter lever familjer i en miljö som saknar även de mest grundläggande standarderna för sanitet och avloppstjänster. Högar av skräp, knappt vatten och trånga utrymmen mellan tälten har skapat perfekta förhållanden för gnagare och andra skadliga djur att föröka sig. När mörkret faller förvandlas dessa varelser till en återkommande mardröm som hotar barn och kvinnor och fördjupar känslan av osäkerhet även inne i tälten.

Spridningen av gnagare och insekter i Gaza kan inte förstås utan att se på den bredare förödelse som kriget lämnat efter sig. Enligt uppskattningar har nästan 68 miljoner ton bråte samlats över Gazaremsan efter att cirka 80 % av byggnaderna förstörts eller skadats. Detta bråte är inte längre bara rester av bostadshus; Det har blivit en idealisk miljö för gnagare och insekter att reproducera sig och för sjukdomar att sprida sig. Bland den trasiga betongen och den vridna metallen frodas råttor som bär på loppor och parasiter, medan hälsotillståndet fortsätter att försämras mitt i närmast kollapsen av avloppssystemen, växande sopor, allvarlig brist på rent vatten och kvävande trängsel orsakad av massfördrivningen.

Under dessa förhållanden har växande rädslor vuxit fram för spridning av farliga sjukdomar som leptospiros, ökande fall av diarré och matförgiftning samt återkomst av sjukdomar som tidigare var under kontroll, såsom tyfus. Hudsjukdomar, parasiter och föroreningar av de få kvarvarande vattenkällorna sprider sig också. I denna verklighet är gnagare inte längre bara en tillfällig olägenhet; de har blivit en tydlig indikator på kollapsen av Gazas hälso- och miljösystem, och väcker varningssignaler om risken för en storskalig epidemi om inte akuta åtgärder vidtas för att ta bort bråte, rehabilitera sanitetsinfrastrukturen, säkra rent vatten och stödja det redan överbelastade sjukvårdssystemet.

Under de senaste månaderna har invånarna i Gaza rapporterat en aldrig tidigare skådad spridning av råttor och gnagare, tillsammans med en märkbar ökning av vesslor i tätbefolkade områden, tält och förstörda hem. Invånarna kopplar denna utbredda närvaro till massiv sopansamling, stora områden med bråte och förstörda byggnader som har omvandlats till skydd för dessa djur, samt brist på skadedjursbekämpningsmaterial, allvarlig överbeläggning, försämring av avloppssystem och brist på rent vatten.

Med tiden har dessa gnagare också förlorat sin rädsla för människor. De rör sig nu fritt bland människor – även i fullt dagsljus. Sjukhus har registrerat upprepade fall av att barn blivit bitna efter direkta möten med gnagare i fördrivna områden. Specialister varnar för att denna situation kan utvecklas till ett allvarligt epidemiskt hot, särskilt med tanke på det redan utmattade sjukvårdssystemets skörhet. Det har också rapporterats om mer adaptiva gnagararter som dyker upp, särskilt norsk råtta (Rattus norvegicus), känd för sitt djärva beteende och höga anpassningsförmåga, vilket väcker ytterligare oro för dess växande spridning om nuvarande miljöförhållanden förblir oåtgärdade.

Rädslan i Gaza är inte längre begränsad till bombningar eller krig; den sträcker sig nu till de minsta detaljerna i vardagen. En mor fruktar att en råtta ska närma sig hennes sovande barn, medan en familj vaknar av ljudet av en vessla som sliter upp den lilla mängd mat de lyckats lagra för de kommande dagarna. När människor kämpar för att anpassa sig till det hårda livet i fördrivningen, står de inför en annan osynlig kamp – en för att bevara det minsta möjliga av säkerhet och hälsa i tält som varken skyddar dem från kylan… eller råttor.

En boende i tälten säger:

”Varje dag vaknar vi till tecken på förstörelse och gnagande. Våra kläder är uppätna, mjölpåsar rivs upp, och maten vi kämpade för att samla har blivit mat för skoningslösa råttor och vesslor. När de sa åt oss att förvara förnödenheter för de tuffa dagarna, lagrade vi mjöl eftersom det är det viktigaste. Nu ser vi den utspridd på marken och vi kan inte göra något åt det. Det är inte bara hunger vi kämpar mot, och inte bara bombningen… Det finns ett annat krig vi lever varje dag – ett krig med smuts, gnagare och en verklighet som ingen pratar om.”

På sociala medier spreds också historien om en diabetiker flitigt efter att hon attackerats av en vessla under sömnen, som gnagde på hennes tår utan att hon kände det på grund av nervskador orsakade av sjukdomen. Händelsen chockade många invånare.

Men en av de berättelser som djupt skakade Gazas samhälle var den om spädbarnet Adam Al-Ustaadh, som fortfarande får behandling på Al-Rantiski-sjukhuset efter att ha blivit biten av en vessla inne i sin familjs tält i norra Gaza City.

Hans mor berättar om den smärtsamma natten:

”Vi sov alla inne i tältet när vi plötsligt vaknade av att Adam skrek på ett sätt vi aldrig hört förut.”

Först trodde hon att han kanske var hungrig eller rädd för mörkret, men skriket var skarpt och skrämmande. Hon försökte nå honom i kolsvart mörker – det fanns ingen ljuskälla inne i tältet.

Fadern minns:

”Det tog flera långa minuter innan en av grannarna tog med sig en ficklampa… de minuterna kändes som timmar.”

När ljuset till slut lyste upp tältet uppenbarade sig den chockerande sanningen: barnet Adam var täckt av blod efter att ha blivit biten i ansiktet av en vessla medan han sov.

Hans mor säger:

”När jag såg hans ansikte täckt av blod kändes det som om mitt hjärta stannade.”

Familjen försökte desperat stoppa blödningen innan de skyndade honom till sjukhuset. Med stor möda lyckades fadern och grannarna transportera barnet till Al-Rantisi-sjukhuset, där han fortfarande behandlas medan läkarna övervakar hans tillstånd mitt i en allvarlig brist på mediciner och medicinska förnödenheter i hela Gaza.

Fadern tillägger:

”Efter att vi tagit ut barnet ur tältet märkte jag rörelse nära sängkläderna. När vi tittade noga hittade vi en enorm råtta – nästan i storlek med en katt.”

Han säger att han lyckades döda den med hjälp av grannar från närliggande tält, även om det gjorde lite för att lindra skräcken över vad som hänt.

Således håller tältlägren i Gaza—som var tänkta som tillfällig tillflykt från bombardemang—att förvandlas till hårda och farliga miljöer. Råttor och andra skadliga djur strövar omkring bland högar av skräp och bråte, vilket gör barns liv sårbara även när de sover.

Adams berättelse är inte en isolerad händelse. Det är en av dussintals berättelser som delas av fördrivna familjer i lägren. I Gaza idag kommer rädslan inte längre bara från himlen… utan också från marken, där råttorna och vesslorna rör sig tyst, kapabla att förvandla en stilla stund av sömn till en tragedi.

Mallak Abuhamda

