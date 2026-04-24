Malcolm Momodou Jallow lämnar Vänsterpartiet



Malcolm Momodou Jallow har nu formellt lämnat Vänsterpartiet. Han blir därmed riksdagens nionde ”vilde”, partilös ledamot, och den tredje från Vänsterpartiet den här mandatperioden.

”Detta markerar slutet på ett kapitel, men inte slutet på vår kamp.” skriver han i ett inlägg på sociala medier. Han fortsätter med att lova att han som oberoende riksdagsledamot kommer ”fortsätta arbeta för rättvisa, jämlikhet, värdighet och människors lika värde med samma passion som alltid”.

Att han nu formellt lämnar partiet är bara en bekräftelse av vad han tidigare gått ut med. Jallow bröt med Vänsterpartiet redan i mars efter en uppslitande konflikt med grova anklagelser och efter att ha petats från valbar plats på riksdagslistan. Jallow beskrev konflikten som att han blev utsatt för ett drev av politiska skäl. Och han är inte den enda som beskriver den så. Partiföreningen i Malmö har underkänt valberedningens agerande, och enligt uppgift till Internationalen är stödet för Jallow orubbat inom V Malmö.

Riksdagsledamöterna Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat lämnade Vänsterpartiet under 2025. De båda bildade sedan det nya partiet Framtidens Vänster. Det är än så länge inte känt om Jallow tänker ansluta sig till det nya partiet.

Jallow var ordförande i riksdagens civilutskott, och hade flera andra uppdrag för partiet.