Mallak Abuhamda: Attackerna mot Iran ökar utsattheten hos oss i Gaza

Attacken mot Iran från Israel och USA har utlöst en stor våg av regional och internationell oro, då den utgör en avgörande vändpunkt i den eskalerande spänningen i regionen, med allvarliga konsekvenser för Mellanösterns säkerhet, särskilt för Gazaremsan, och för stabiliteten i den internationella ordningen. Denna konfrontation kan inte ses som en isolerad militär incident; snarare utspelar den sig inom ramen för en långvarig och komplex konflikt där politiska, militära och ideologiska dimensioner är djupt sammanflätade.

Fokus|Mallak Abuhamda

Ur ett strategiskt perspektiv speglar attacken ett försök att omforma avskräckningsreglerna i regionen. Israel ser Iran som ett långsiktigt hot mot sin säkerhet, såväl genom Irans direkta militära kapacitet som genom sitt nätverk av regionala allierade. USA ser å sin sida Iran som en motståndare som försöker underminera dess inflytande, intressen och allianser. Därför bär de militära attackerna politiska och militära budskap som sträcker sig långt bortom Irans gränser och riktar sig mot den regionala maktbalansen som helhet. Under åratal har Iran setts som en inflytelserik regional aktör med ett omfattande nätverk av allianser i flera länder, utöver ett militärt och teknologiskt program som stärker rivalernas oro. Omvänt ser Israel Iran som ett direkt strategiskt hot, särskilt med tanke på den iranska politiska diskursen som stödjer styrkor som är fientliga mot Israel i regionen, medan USA behandlar Iran som både en politisk och militär rival som vill försvaga dess ställning i Mellanöstern.

Konsekvenserna av denna konfrontation slutar inte vid de direkta parterna inblandade. Mellanöstern är en extremt känslig arena när det gäller eskalering, och varje större attack öppnar dörren för scenarier med ömsesidig vedergällning, vare sig direkt eller genom andra teater. Detta ökar sannolikheten för en utvidgad konflikt, ökade spänningar mellan flera länder och växande rädsla för ett fullskaligt regionalt krig vars humanitära och ekonomiska kostnader skulle bli förödande.

I detta sammanhang framstår Gazaremsan som ett av de mest drabbade områdena, även om det inte är en direkt part i attacken. Gaza lever redan under en kvävande blockad och fortsätter att lida av efterdyningarna av ett förödande krig och en nästan kollapsad infrastruktur. Varje ny regional upptrappning ger Israel ytterligare förevändningar för att skärpa sina militära och säkerhetsmässiga åtgärder och ökar risken för att utvidga våldscirkeln mot remsan, genom både direkta militära operationer och ytterligare restriktioner av rörelser av människor och varor. Dessutom kan det internationella samfundets upptagenhet med en stor kris som involverar Iran påverka Gaza negativt genom att minska medie- och humanitär uppmärksamhet. Stora internationella kriser leder ofta till omprioriteringar, hot om minskningar av humanitärt bistånd, förseningar i återuppbyggnadsarbetet och att Gazas befolkning tvingas möta sitt öde i ännu djupare isolering. Denna politiska och humanitära marginalisering intensifierar civilt lidande och tvingar människor att betala priset för konflikter de inte själva varit med om att skapa.

Politiskt kan eskalering underminera utsikterna för avtrappning i Gaza. Regionala spänningar försvagar medlingsinsatser och gör alla förståelser sköra och benägna att kollapsa när som helst. Att koppla samman olika arenor ökar också risken för samtidiga konfrontationer och gör Gaza till ett påtryckningskort inom en bredare konflikt istället för att behandla det som en självständig humanitär och rättighetsbaserad fråga.

Ekonomiskt och socialt leder detta till djupare fattigdom, ökande arbetslöshet och förvärrad livsmedelsosäkerhet i Gaza. Varje ny eskalering begränsar återhämtningsmöjligheterna, fördröjer återuppbyggnaden av det som tidigare krig förstört och lämnar djupa psykologiska ärr – särskilt på barn fast i en ständig cykel av rädsla och instabilitet.

Oavsett om den sker direkt eller genomförs genom begränsade och kalkylerade attacker, speglar attacken ett försök att införa nya avskräckningsekvationer. Israel vill försvaga Irans kapacitet och förhindra att landet når maktnivåer som det anser vara ett existentiellt hot, medan USA ser detta drag som en del av en bredare strategi för att begränsa Iran och sända tydliga politiska och militära budskap om att överskrida röda linjer kommer att mötas av hårda konsekvenser.

Men den största faran med denna attack ligger i risken för eskalering. Ett iranskt svar – oavsett om det sker direkt eller genom dess regionala allierade – kan öppna flera fronter från Persiska viken till Levanten och hota att utlösa ett omfattande regionalt krig. Ett sådant scenario skulle kräva enorma humanitära och ekonomiska konsekvenser, inte bara för konfliktparterna utan för hela regionens folk, som redan genomlider kroniska kriser.

På internationell nivå väcker attacken allvarliga frågor om den internationella rättens framtid och principen om statens suveränitet. Det fortsatta förlitandet på militär makt utanför ramen för internationell legitimitet fördjupar global oordning och undergräver internationella institutioners roll i att upprätthålla fred och säkerhet. Dubbelmoral i hanteringen av konflikter urholkar ytterligare förtroendet för det globala systemet och stärker en känsla av orättvisa bland de drabbade befolkningarna.

Ur ett humanitärt perspektiv innebär varje ny militär upptrappning fler civila förluster, potentiell fördrivning och ytterligare försämring av levnadsvillkoren. Tidigare erfarenheter i regionen har visat att krig inte begränsar sin påverkan till arméer enbart; De förstör vardagslivet och fördröjer utsikterna för utveckling och stabilitet i många år.

Sammanfattningsvis är attacken mot Iran av Israel och USA inte bara en militär konfrontation, utan ytterligare ett kapitel i en komplex regional och internationell kamp. I avsaknad av seriösa politiska lösningar är risken för att det glider mot en bredare upptrappning fortfarande hög. Idag finns det mer än någonsin ett akut behov av att prioritera dialog och diplomati samt att eftersträva rättvisa och heltäckande tillvägagångssätt som sätter stopp för återkommande våldscykler och skyddar regionens folk från krig de inte varit med och format. Dessutom hotar attacken inte stabiliteten i en enda stat ensam; det sätter hela Mellanöstern på randen till en farlig upptrappning. Gaza förblir som vanligt den svagaste länken och den mest utsatta för att betala det mänskliga och politiska priset. Därför finns det ett akut behov av genuina politiska och diplomatiska tillvägagångssätt som begränsar våldets logik och förhindrar att regionens folk—främst det palestinska folket—blir ständiga offer för förnyade regionala och internationella konflikter.

Oroliga människor trängs för att få tag på varor där det ännu finns i en butik i Gaza.

Bland de mest slående scenerna som drabbar Gazas befolkning är återkomsten av djupt rotade rädslor för hunger och för att återigen falla i svältfällan – en hemsökande oro som aldrig lämnat dem mitt i upprepade krig och en långvarig blockad. När regionala spänningar kopplade till kriget mot Iran intensifierades, skyndade Gazas invånare till butiker och köpcentrum för att köpa och lagra grundläggande livsmedel, särskilt konserver och mjöl, i förväntan på nya stängningar eller leveransstörningar. Denna scen väckte kollektiva minnen av brist och tomma hyllor, vilket ökade allmänhetens oro. Samtidigt utnyttjade vissa handlare denna legitima rädsla genom att höja priserna igen, vilket förvärrade lidandet för den fattiga palestinska befolkningen, som redan var tyngd av fattigdom och arbetslöshet, och lämnade dem fast mellan krigets och hungerns spöke på samma gång.

Övre bilden: Internationalens medarbetare i Gaza, Mallak Abuhamda



