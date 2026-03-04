L vill förbjuda fula skolor

Fula skolor gör att eleverna presterar sämre, säger utbildningsminister Simona Mohamsson (L). Nu vill hon se ett förbud mot ”fula” skolbyggnader. Kritiska röster invänder att skolans problem snarare beror på marknadsskolan, otillräckliga resurser och allt för få lärare.

Inrikes|Erik Edlund

— Vi ska bygga våra skolor på ett sätt som visar att de är den viktigaste institutionen vi har. Jag hade gärna velat se att folk turistar runt i Sverige för att titta på alla vackra skolor, det är drömläget, säger Simona Mohamsson

Nu går Liberalerna fram med ett förslag om ett förbud mot att bygga fula skolor. Vem som ska avgöra huruvida nya skolor uppfyller de estetiska kraven har partiet fortfarande inget svar på, men Boverket är en möjlig kandidat enligt Mohamsson.

Enligt Mohamsson är baracker exempel på fula skolbyggnader, medan den anrika gymnasieskolan Östra Real på Östermalm i Stockholm är ett exempel på en vacker skolbyggnad. Under ett besök på Östra Real fick hon se den pampiga entrén och de höga valven och sa att hon att hon fick ”gåshud” av att gå in i den.

Isabella Mixter (V) är oförstående inför utbildningsministerns utspel.

”Helt ärligt tycker jag att det är dags att förbjuda inkompetenta utbildningsministrar.” skriver hon på sociala medier.

Inte heller Niels Paarup-Petersen (C) är imponerad av Mohamssons prioriteringar.

Han påpekar att Sveriges skolsystem har störst andel obehöriga lärare och elever utan gymnasiebehörighet i hela västvärlden.

— Stora delar av norra Sverige håller på att gå sönder av lärarbrist men istället för att göra något åt det så börjar hon lagstifta om hur skolor ska se ut och vad elever ska ha på sig? Har hon helt tappat det? säger han till Vi Lärare.

På sina sociala medier uttrycker han sig mer sarkastiskt:

”Jag vill ha enhörningar i varje klassrum som dansar Svansjön medan de spelar Tjajkovskij och reciterar Selma Lagerlöf. Men mest av allt vill jag ha riktiga lärare in i varenda jävla klassrum!” skriver han.

Simona Mohamsson (L) skriver att hon tycker att det är anmärkningsvärt att ”vänstersidan försvarar en situation där elever går i skolan i mörka baracker eller möts av klassrum som snarare liknar öppna kontorslandskap”.

I den senaste mätningen från SVT/Verian landar Liberalerna på klena 2,0%. En del kritiker misstänker, måhända något cyniskt, att Mohamssons utspel är ett desperat försök att få publicitet och kanske klättra upp över 4%-spärren igen. På valdagen får vi veta om det fungerade.