Stora protester mot kriget i USA

Protester mot de amerikansk-israeliska attackerna mot Iran hölls i cirka 40 städer spridda över hela USA under måndagen. Protesterna arrangerades av ett löst sammansatt nätverk av cirka 30 grupper.

Utrikes|Erik Edlund

I centrala Los Angeles samlades ett 40-tal personer utanför stadshuset, enligt Los Angeles Times.

Demonstrationen knöt ihop fler aktuella stridsfrågor i amerikansk politik när slagord som ”Stoppa kriget” och ”Pengar till jobb och utbildning, inte till bomber och deportationer” blandades med ”Frihet åt Palestina” och ”Pengar till ytterligare ett krig, men inte tillräckligt för att föda de fattiga?”.

Talarna vid manifestationen kallade attacken – där bland andra Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei dödades – för en ”olaglig krigshandling” som destabiliserar hela regionen.

-Iranierna förtjänar, precis som vi, rätten att välja sina egna ledare, säger Aida Ashiuri, en kandidat till posten som Los Angeles distriktsåklagare.

Los Angeles är den region i världen som har allra flest invånare med iranskt ursprung utanför Iran självt. Många av dem samlade i stadsdelen Westwood som ibland brukar kallas Tehrangeles på grund av sin stora iranska befolkning.

Samma dag samlades tusentals amerikansk-iranier till en annan manifestation utanför en federal byggnad i Westwood, rapporterar Los Angeles Times. De samlades för att fira ayatollans död och vad man såg som Irans kommande befrielse. Deltagarna talade också om alla de som dödats i protesterna mot den iranska regimen.

Men antikrigs-demonstranterna utanför stadshuset tror inte att attacken mot Iran kommer föra något gott med sig för någon.

-Det här är inte ett krig för säkerhet. Det här är inte ett krig för att göra amerikaners liv bättre, för att göra vanliga amerikaners vardag bättre, säger en av talarna vid antikrigs-demonstrationen utanför stadshuset.

-Det här är ett krig för olja!