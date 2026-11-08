Bengt Levin och Brita Lodmark Wallner vispristagare 2026

Bengt Levin tilldelas Svenska Vispriset 2026 och stipendiet Ung Artist går till Brita Lodmark Wallner.

Kulturen | Studio 1583

Helsingborgsprofilen Bengt Levin är mottagare av Svenska Vispriset 2026. Han har haft ansvaret för visfestivalerna i Helsingborg och Landskrona och genom åren även producerat ett stort antal välbesökta visprogram.

Juryns motivering: ”Årets pristagare av Svenska Vispriset är i sanning ett föredöme, en eldsjäl, en mångårig konsertarrangör och en vapendragare för visan i tradition och förnyelse. Han gör det dessutom med en samlad kompetens som saknar motstycke när det gäller repertoar, skivutgivningar och i stort sett alla exekutörer inom visans område. Pristagaren varken sjunger eller spelar själv men har under många, många år berett en scen för Sveriges visartister att stå på där han värnar såväl vår så kallade visskatt samtidigt som han stöttar unga nya förmågor att utvecklas som vissångare.”

– Juryn för Svenska Vispriset

Om Svenska Vispriset

Svenska Vispriset har delats ut av Riksförbundet Visan i Sverige sedan 2007 till en person eller organisation som gjort betydande insatser för visans utveckling och spridning i Sverige. Bland tidigare pristagare finns bland andra Jejja Sundström, Sid Jansson, Pierre Ström och Svenska Visarkivet.

Nyinstiftade stipendiet Ung Artist går 2026 till Brita Lodmark Wallner

Priset Ung Artist uppmärksammar unga visskapare och scenkonstnärer som med originalitet och konstnärlig integritet för vistraditionen in i framtiden. I år går stipendiet till Brita Lodmark Wallner som just har gett ut ett uppmärksammat debutalbum. Motivering: Med självklarhet och förundran över hur allting hänger ihop – eller inte – delar Brita med sig av vardagsnära betraktelser som får en att stanna till och tänka: –Ja, just det, så kan det vara.