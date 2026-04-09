Bodils betraktelser: Jokern

Vet ni vad frontallobsdemens är? Försvunnen impulskontroll. Förgrovat språk. Förlorad förmåga att tänka och tala sammanhängande. Hämningslöst beteende.

Ett läroboksexempel på frontallobsdemens sitter i Vita Huset.

Kulturen|Bodil Carlsson

Eller så är det bara en man som sitt liv igenom har bluffat, hotat och showat sig in i sina affärskontakter och ut ur sina konkurser; byggt en förmögenhet så; improviserat över manuset till The Apprentice, gjort sitt ansikte känt, och nu är för gammal och pösfet och för fast i sin parallella verklighetsbunker för att fatta att världen inte är hans fastighetsföretag?

Lika omöjligt som obehövligt att veta. Den enda viktiga frågan: hur länge sitter han kvar innan hans improvisationer blir en belastning mera än en tillgång för hans nya manusförfattare?

Så länge Trumps mål var att ha kul medan han använde presidentskapet till att öka familjeförmögenheten var de säkert nöjda med showen, gänget bakom Project 2025*, oljejättarna och techbiljardärerna. De lät honom hålla på med sitt i utbyte mot att han lät dem hålla på med sitt: Art of the Deal, som det heter. Men om den enda som är nöjd med följderna av den senaste improvisationen är Netanyahu inser de kanske att clownen som de hjälpte fram är Jokern?

Martin Rowsons fantastiska illustration i The Guardian:

https://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2026/apr/07/martin-rowson-donald-trump-bunker-cartoon

Om Projekt 2025:

*https://sv.wikipedia.org/wiki/Project_2025