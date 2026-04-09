Vapenvilan redan bruten

Vapenvilan mellan USA och Iran är i praktiken bruten, bara timmar efter att den trädde i kraft. Anledningen är oenighet om huruvida Libanon omfattas av avtalet.

Både USA och Iran utnämnde sig själva till segrare när de hade förhandlat fram en två veckor lång vapenvila efter en månad av krig. Bland annat lovade Iran häva blockaden av Hormuzsundet. Men nu har Iran stängt sundet igen. Kort efter att vapenvilan startade under onsdagen kommer uppgifter om att de tänker dra sig ur vapenvilan.

Mer än 250 har dödats i israeliska attacker mot Libanon under onsdagen. Enligt både Iran och Pakistan, som hjälpte till att förhandla fram avtalet, omfattas Libanon av vapenvilan. Israel och USA menar dock att Libanon inte alls ingår.

”Aggression mot Libanon är aggression mot Iran” skriver Irans revolutionsgardes befälhavare Seyed Majid Mousavi på X, och varnar för att Iran förbereder ett kraftfullt svar.

Bilden: Israel har bombat Beirut, dödat hundratals människor och orsakat förödande skador bara timmar efter att vapenvilan mellan USA och Iran offentliggjordes.