”Total och fullständig seger” eller ”djävulens stora nederlag?

Den två veckor långa vapenvilan mellan USA och Iran, som förhandlades fram med pakistansk hjälp, har fått båda sidor att utropa sig som segrare.

Utrikes|Erik Edlund

”Total och fullständig seger. 100 procent. Det råder inga tvivel om det.”, säger Donald Trump till AFP.

Trump har inte kommenterat huruvida han verkligen tänkte fullfölja sina planer att förstöra iransk civil infrastruktur om det inte hade blivit någon uppgörelse.

Den statskontrollerade iranska nyhetsbyrån Tasnim kallar avtalet ”djävulens stora nederlag”, då USA inte nådde det övergripande målet att störta den iranska staten.

Enligt Irans nationella säkerhetsråd har USA gått med på flera krav:

– Att inte anfalla Iran igen.

– Att Iran får fortsatt kontroll över Hormuz-sundet.

– Att Iran får anrika uran.

– Att lyfta direkta sanktioner mot Iran.

– Att lyfta indirekta sanktioner mot Iran.

– Att alla resolutioner från FN:s säkerhetsråd dras tillbaka.

– Att alla resolutioner från atomenergiorganet IAEA dras tillbaka.

– Att USA betalar kompensation till Iran.

– Att dra tillbaka alla amerikanska trupper från regionen.

– Att avsluta kriget på alla fronter, inklusive Israels attacker mot Libanon.

Det är ännu oklart om alla punkter på listan är färdigförhandlade. Uppgifterna har ännu inte bekräftats av USA

Detaljerna kring USA:s egen 15-punktsplan är ännu inte kända. Enligt den israeliska TV-kanalen Keshet 12 (Kanal 12) innehåller den bland annat detta:

– 30 dagars vapenvila.

– Nedmontering av Irans kärnanläggningar.

– Överlämnande av allt anrikat uran.

– Stopp för allt stöd till militanta grupper i andra länder i regionen.

– Återställ trafiken genom Hormuzsundet.

Inte heller de uppgifterna är helt bekräftade.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att han är positiv till vapenvilan mellan USA och Iran, men är noga med att betona att avtalet inte omfattar Israels attacker mot Libanon.